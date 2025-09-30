Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 30 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, martes 30 de septiembre.

Según el meteorólogo Abdiel Vásquez, del Imhpa, se espera un día con cielo parcialmente nublado a cubierto e intervalos de aguaceros, algunos acompañados de descargas eléctricas.

Esta actividad se debe a la oscilación de la Zona de Convergencia Tropical sobre el país, lo que genera flujos de viento que, junto con el calentamiento diurno, favorecerán las lluvias desde el mediodía hasta el final de la tarde.

Las lluvias serán generalizadas, con potencial de tormentas eléctricas, excepto en el norte de Veraguas, la Costa Arriba de Colón, el Golfo de Panamá y la Comarca Emberá.

Para la noche, se anticipa que las precipitaciones cesen en la mayoría del territorio, persistiendo solo en algunas zonas marítimas del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá.