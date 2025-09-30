Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 30 de septiembre

El <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, <b>martes 30 de septiembre</b>.Según el meteorólogo <b>Abdiel Vásquez, </b>del Imhpa, se espera un día con <b>cielo parcialmente nublado a cubierto</b> e <b>intervalos de aguaceros</b>, algunos acompañados de <b>descargas eléctricas</b>.Esta actividad se debe a la <b>oscilación de la Zona de Convergencia Tropical</b> sobre el país, lo que genera flujos de viento que, junto con el <b>calentamiento diurno</b>, favorecerán las lluvias <b>desde el mediodía hasta el final de la tarde</b>.<b>Las lluvias serán generalizadas</b>, con potencial de tormentas eléctricas, <b>excepto</b> en el norte de Veraguas, la Costa Arriba de Colón, el Golfo de Panamá y la Comarca Emberá.Para la noche, se anticipa que <b>las precipitaciones cesen en la mayoría del territorio</b>, persistiendo solo en algunas <b>zonas marítimas del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá</b>.