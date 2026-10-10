Coclé reporta 137 incidencias y 17 personas lesionadas tras el sismo, sin pérdidas humanas

Un total de 137 incidencias, 86 viviendas con daños y 17 personas lesionadas es el balance preliminar reportado en la provincia de Coclé tras el terremoto de magnitud 7.5, según detalló este sábado 10 de octubre el gobernador de la provincia, Irving González, quien enfatizó la ausencia de fallecidos en la zona.

“Aclarar que no tenemos personas afectadas sin vida; todo lo contrario, solamente lesionados, 17, que están siendo atendidos en algunos casos y otros ya han salido para sus casas completamente repuestos”, declaró González sobre la condición de salud de los afectados.

El funcionario precisó que las afectaciones en infraestructuras abarcan tres hospitales provinciales —ubicados en Antón, Penonomé y Aguadulce (este último con daños de consideración)—, además de cuatro escuelas en proceso de evaluación por parte de ingenieros y arquitectos, y cuatro instalaciones de la industria hotelera.

Sobre el estado de los planteles educativos, González añadió: “Estamos precisamente con un equipo de ingenieros y de arquitectos evaluando cada escuela. El señor ministro de Educación nos va a estar acompañando para tomar una decisión conjuntamente con el señor presidente”.

El jefe del ejecutivo provincial añadió que se contabilizan al menos 15 infraestructuras privadas con daños, entre las que se incluyen supermercados y restaurantes, así como afectaciones en edificios públicos históricos.

“Instituciones públicas afectadas, entre esas la Gobernación, un edificio que tiene más de 100 años; se cayó y estamos tristes por eso, pero contentos porque no tenemos afectaciones de vidas humanas”, manifestó el gobernador al describir los daños en la sede gubernamental.

Las labores de inspección en campo se mantienen activas mediante despliegues del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Junta Técnica, mientras el centro de acopio opera en el aeropuerto de Penonomé para la recepción de ayuda humanitaria.

“No es el balance oficial porque estamos en la calle evaluando cada centro, hospital y vivienda. Estamos ahora mismo aquí en el aeropuerto de Penonomé recibiendo donaciones y la información veraz de lo que ocurre en la provincia”, concluyó la autoridad provincial.