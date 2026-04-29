Comisión retira anteproyecto que limitaba apelaciones contra fallos absolutorios

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el retiro del anteproyecto de ley 370, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, que proponía modificar el Código Procesal Penal para declarar inapelables determinadas sentencias absolutorias dictadas en primera instancia. La iniciativa buscaba limitar la capacidad del Ministerio Público y de la querella particular para recurrir fallos absolutorios emitidos por tribunales de juicio, salvo en situaciones excepcionales establecidas en el propio texto. Durante la discusión del punto en comisión, Camacho solicitó formalmente el retiro del documento tras reconocer observaciones relacionadas con la redacción del proyecto y el cumplimiento de requisitos reglamentarios.

“En la discusión con los diputados hemos concluido que no está clara en la redacción del proyecto la inclusión del artículo indicativo que exige el reglamento interno de la Asamblea”, expresó el diputado durante la sesión. El presidente de la comisión sostuvo además que, aunque era el proponente de la iniciativa, debía aplicarse el mismo criterio de revisión que se exige al resto de los proyectos legislativos. “Así que le solicito a la comisión que apruebe el retiro de este proyecto para que me sea devuelto”, añadió. La propuesta fue retirada con seis votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.