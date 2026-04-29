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Comisión retira anteproyecto que limitaba apelaciones contra fallos absolutorios

Proyecto sobre sentencias absolutorias será corregido y presentado otra vez.
Proyecto sobre sentencias absolutorias será corregido y presentado otra vez. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 29/04/2026 14:52
Luis Eduardo Camacho dijo que el proyecto será corregido y presentado después del 1 de julio

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el retiro del anteproyecto de ley 370, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, que proponía modificar el Código Procesal Penal para declarar inapelables determinadas sentencias absolutorias dictadas en primera instancia.

La iniciativa buscaba limitar la capacidad del Ministerio Público y de la querella particular para recurrir fallos absolutorios emitidos por tribunales de juicio, salvo en situaciones excepcionales establecidas en el propio texto.

Durante la discusión del punto en comisión, Camacho solicitó formalmente el retiro del documento tras reconocer observaciones relacionadas con la redacción del proyecto y el cumplimiento de requisitos reglamentarios.

“En la discusión con los diputados hemos concluido que no está clara en la redacción del proyecto la inclusión del artículo indicativo que exige el reglamento interno de la Asamblea”, expresó el diputado durante la sesión.

El presidente de la comisión sostuvo además que, aunque era el proponente de la iniciativa, debía aplicarse el mismo criterio de revisión que se exige al resto de los proyectos legislativos.

“Así que le solicito a la comisión que apruebe el retiro de este proyecto para que me sea devuelto”, añadió.

La propuesta fue retirada con seis votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

Qué proponía el anteproyecto

El documento planteaba adicionar el artículo 169-A al Código Procesal Penal para establecer que las sentencias absolutorias dictadas por tribunales de juicio serían inapelables por parte del Ministerio Público y de la querella.

Sin embargo, contemplaba excepciones específicas. Entre ellas, cuando la absolución se sustentara en la nulidad de una decisión interlocutoria pendiente de revisión, cuando surgiera prueba nueva considerada decisiva o cuando existieran controversias relacionadas exclusivamente con la legalidad o cuantía de la pena en delitos conexos.

El texto también incorporaba el principio de protección contra el doble enjuiciamiento, conocido jurídicamente como non bis in ídem, que impide que una persona sea juzgada nuevamente por los mismos hechos después de una sentencia firme.

La propuesta señalaba que las nuevas disposiciones debían interpretarse en armonía con el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.

Correcciones y nueva presentación

Tras la votación, Camacho indicó que el documento sería corregido y presentado nuevamente en el próximo periodo legislativo.

“Por la corrección necesaria lo volveremos a presentar después del primero de julio, porque ya no hay tiempo”, manifestó.

El retiro ocurre en medio del cierre del actual periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, cuando varias iniciativas legislativas enfrentan limitaciones de tiempo para completar su trámite.

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