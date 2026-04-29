Comisión retira anteproyecto que limitaba apelaciones contra fallos absolutorios

<b>La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional</b> aprobó este miércoles el retiro del anteproyecto de ley 370, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, que proponía modificar el<b> Código Procesal Penal</b> para declarar inapelables determinadas sentencias absolutorias dictadas en primera instancia.La iniciativa buscaba limitar la capacidad <b>del Ministerio Público y de la querella particular para recurrir fallos absolutorios emitidos por tribunales de juicio</b>, salvo en situaciones excepcionales establecidas en el propio texto.Durante la discusión del punto en comisión, Camacho solicitó formalmente el retiro del documento tras reconocer observaciones relacionadas con la redacción del proyecto y el cumplimiento de requisitos reglamentarios.