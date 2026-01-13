Condenan a empresario por falsificar documentos y sellos del Cuerpo de Bomberos

Tras una audiencia ordinaria en la Ciudad Judicial de Panamá Oeste fue condenado un empresario por el presunto delito de falsificación de documentos y por utilizar sellos oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El caso involucró a un comerciante quien presentó pruebas de hermeticidad, sellos oficiales y certificaciones falsificadas, supuestamente emitidas por el Cuerpo de Bomberos, para lograr la autorización de funcionamiento de una lavandería, ubicada en un centro comercial del sector de Rejano, en el distrito de Arraiján.

Como parte afectada y querellante, el Cuerpo de Bomberos de Panamá solicitó inicialmente una pena de 48 meses de prisión y la inhabilitación por un año para operar el establecimiento.

Sin embargo, conforme a la normativa legal vigente y mediante un acuerdo entre las partes, la sanción impuesta fue una multa económica.

El empresario, de origen chino, fue condenado al pago de tres dólares diarios por 500 días, lo que totaliza una multa de $1,200, monto que deberá ser cancelado en un plazo máximo de ocho meses.

Las autoridades bomberiles subrayaron que este fallo envía un mensaje contundente al sector empresarial: los permisos de seguridad no constituyen un simple trámite administrativo, sino un elemento esencial para la protección de la vida humana.

La falsificación de documentos técnicos, especialmente en locales que manejan sistemas de gas o equipos industriales, representa un riesgo directo para la población.

Según estadísticas institucionales, entre 2018 y 2025 se registraron en el país al menos 11 emergencias relacionadas con fugas de gas, algunas con saldo de víctimas fatales y personas con lesiones permanentes, hechos que —de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos— pueden prevenirse mediante el cumplimiento estricto de las normas de seguridad.

La denuncia fue presentada en 2024 tras el conocimiento del caso por parte del director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, quien ordenó de inmediato las acciones legales correspondientes.