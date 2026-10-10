Conexión área tras terremoto en Panamá: Copa Airlines amplía cambios y reembolsos y vuelos siguen afectados

Los pasajeros con viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre podrán cambiar sus vuelos sin penalización, solicitar créditos o recibir reembolsos, incluso por boletos no reembolsables.

Las consecuencias del terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre siguen afectando las operaciones aéreas del país.

Un día después de los movimientos sísmicos y sus sucesivas réplicas, Copa Airlines anunció que todavía enfrenta dificultades para normalizar sus vuelos, en medio de cancelaciones, demoras prolongadas y cambios de itinerarios que afectan tanto a quienes tienen como destino Panamá como a los pasajeros que utilizan Tocumen para conectar con otros países.

La situación obligó a la aerolínea a ampliar las condiciones para modificar viajes y solicitar reembolsos, una medida que alcanza a pasajeros con boletos emitidos hasta el 9 de octubre y vuelos programados entre esa fecha y el próximo miércoles 14.

La compañía explicó este sábado que los cierres temporales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ordenados durante la jornada del viernes a raíz de los movimientos sísmicos, hicieron necesarias nuevas inspecciones de las pistas y otras instalaciones aeroportuarias. Estas interrupciones complicaron la operación y provocaron retrasos que todavía no han podido resolverse por completo.

El impacto se extiende a la red internacional de Copa Airlines, cuya operación depende de las conexiones que realiza a través del ‘hub’ de las Américas, en Tocumen.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados?

La aerolínea permitirá modificar las fechas de viaje sin cobrar penalizaciones ni diferencias de tarifa. Los pasajeros que decidan reprogramar sus vuelos tendrán hasta el 31 de octubre de 2026 para realizar el viaje.

Quienes prefieran posponerlo sin establecer todavía una nueva fecha podrán conservar el valor de su boleto como crédito para utilizarlo posteriormente, dentro de su vigencia y sin cargos por cambio.

La compañía también habilitó la posibilidad de solicitar la devolución del dinero correspondiente a boletos no utilizados o a los tramos pendientes de aquellos viajes que ya comenzaron. Esta opción incluye las tarifas que originalmente fueron adquiridas bajo condiciones no reembolsables.

Copa Airlines informó, además, que continúa brindando alojamiento a los pasajeros afectados cuando corresponde y existe disponibilidad, al tiempo que gestiona alternativas de transporte con otras aerolíneas cuando es posible.

Aunque la compañía espera recuperar próximamente la normalidad de sus operaciones, no ha establecido una fecha definitiva para superar las afectaciones.

Por ello, recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos a través de su página web o aplicación móvil antes de trasladarse al aeropuerto, ante la posibilidad de nuevas demoras o modificaciones de última hora.