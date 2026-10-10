Vuelos en Tocumen: pasajeros reportan falta de respuesta en la reprogramación de itinerarios

Cientos de viajeros nacionales y extranjeros permanecen varados este sábado 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a la espera de la reprogramación de sus vuelos, luego de las cancelaciones registradas desde ayer tras el terremoto de magnitud 7.5 que afectó a Panamá.
Según vídeos compartidos en redes sociales, la situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa sobre sus itinerarios.
Los pasajeros concentran sus principales reclamos en la falta de respuestas claras por parte de las aerolíneas y la congestión en las filas para gestionar reprogramaciones, reclamos y reembolsos, en un contexto donde los centros de atención telefónica tampoco están ofreciendo actualizaciones de servicio.
Aunque los comunicados oficiales del Aeropuerto Internacional de Tocumen confirman que la terminal aérea se encuentra abierta, los usuarios reportan ausencia de personal que comunique soluciones concretas sobre el restablecimiento de los viajes.
Por su parte, la aerolínea panameña Copa Airlines señaló a La Estrella de Panamá que se remite únicamente a lo publicado a través de los canales oficiales de Tocumen a la espera de mayores detalles.
Hasta ahora, la Autoridad Aeronáutica Civil tampoco ha emitido pronunciamientos sobre el panorama operativo en el resto de los aeropuertos del país.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...