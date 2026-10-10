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Vuelos en Tocumen: pasajeros reportan falta de respuesta en la reprogramación de itinerarios

La situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa sobre sus itinerarios.
La situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa sobre sus itinerarios. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 10/10/2026 11:20
Los comunicados oficiales del Aeropuerto Internacional de Tocumen confirman que la terminal aérea se encuentra abierta, sin embargo los usuarios reportan ausencia de personal

Cientos de viajeros nacionales y extranjeros permanecen varados este sábado 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a la espera de la reprogramación de sus vuelos, luego de las cancelaciones registradas desde ayer tras el terremoto de magnitud 7.5 que afectó a Panamá.

Según vídeos compartidos en redes sociales, la situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa sobre sus itinerarios.

Los pasajeros concentran sus principales reclamos en la falta de respuestas claras por parte de las aerolíneas y la congestión en las filas para gestionar reprogramaciones, reclamos y reembolsos, en un contexto donde los centros de atención telefónica tampoco están ofreciendo actualizaciones de servicio.

La situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa
La situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa Cedida

Aunque los comunicados oficiales del Aeropuerto Internacional de Tocumen confirman que la terminal aérea se encuentra abierta, los usuarios reportan ausencia de personal que comunique soluciones concretas sobre el restablecimiento de los viajes.

Por su parte, la aerolínea panameña Copa Airlines señaló a La Estrella de Panamá que se remite únicamente a lo publicado a través de los canales oficiales de Tocumen a la espera de mayores detalles.

Hasta ahora, la Autoridad Aeronáutica Civil tampoco ha emitido pronunciamientos sobre el panorama operativo en el resto de los aeropuertos del país.

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