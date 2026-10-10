Vuelos en Tocumen: pasajeros reportan falta de respuesta en la reprogramación de itinerarios

Cientos de viajeros nacionales y extranjeros permanecen varados este sábado 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a la espera de la reprogramación de sus vuelos, luego de las cancelaciones registradas desde ayer tras el terremoto de magnitud 7.5 que afectó a Panamá.

Según vídeos compartidos en redes sociales, la situación mantiene a los usuarios en medio de incertidumbre al no contar aún con información precisa sobre sus itinerarios.

Los pasajeros concentran sus principales reclamos en la falta de respuestas claras por parte de las aerolíneas y la congestión en las filas para gestionar reprogramaciones, reclamos y reembolsos, en un contexto donde los centros de atención telefónica tampoco están ofreciendo actualizaciones de servicio.