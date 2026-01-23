Confirmado: esta es la fecha en que el Gobierno pagará el décimo tercer mes a los funcionarios

El Gobierno de Panamá confirmó el calendario oficial para el pago del <b>décimo tercer mes</b>, uno de los beneficios laborales más esperados por los servidores públicos, que este año tendrá su <b>primer desembolso el próximo 20 de febrero de 2026</b>, según el cronograma divulgado por las autoridades.Este pago beneficia a más de <b>275 mil funcionarios del sector público</b>, y el monto que recibirá cada trabajador dependerá de su salario y situación individual, por lo que puede variar entre casos.Especialistas en economía recomiendan a las familias planificar con antelación el uso de este ingreso adicional, destinándolo a prioridades como el ahorro, pago de deudas o gastos familiares, para maximizar su impacto positivo en la economía doméstica durante los primeros meses del año.El décimo tercer mes es un derecho laboral consagrado en la normativa panameña y representa una ayuda económica adicional que se distribuye tradicionalmente en tres pagos a lo largo del año.Con este desembolso, el Ejecutivo reafirma su compromiso con el bienestar de los servidores públicos, aportando a una mayor estabilidad financiera de las familias panameñas al iniciar 2026