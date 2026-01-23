Confirmado: esta es la fecha en que el Gobierno pagará el décimo tercer mes a los funcionarios

El Gobierno de Panamá confirmó el calendario oficial para el pago del décimo tercer mes, uno de los beneficios laborales más esperados por los servidores públicos, que este año tendrá su primer desembolso el próximo 20 de febrero de 2026, según el cronograma divulgado por las autoridades.

Este pago beneficia a más de 275 mil funcionarios del sector público, y el monto que recibirá cada trabajador dependerá de su salario y situación individual, por lo que puede variar entre casos.

Especialistas en economía recomiendan a las familias planificar con antelación el uso de este ingreso adicional, destinándolo a prioridades como el ahorro, pago de deudas o gastos familiares, para maximizar su impacto positivo en la economía doméstica durante los primeros meses del año.

El décimo tercer mes es un derecho laboral consagrado en la normativa panameña y representa una ayuda económica adicional que se distribuye tradicionalmente en tres pagos a lo largo del año.

Con este desembolso, el Ejecutivo reafirma su compromiso con el bienestar de los servidores públicos, aportando a una mayor estabilidad financiera de las familias panameñas al iniciar 2026