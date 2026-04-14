Confirman presencia del tiburón limón en el Parque Nacional Coiba por primera vez

Científicos panameños confirmaron por primera vez la presencia del tiburón limón en el Parque Nacional Coiba, un descubrimiento que identifica una nueva zona de crianza en el Pacífico y refuerza la relevancia de Panamá en la conservación marina regional.

El hallazgo fue liderado por el investigador Edgardo Díaz-Ferguson, de la Estación Científica Coiba-AIP, y se sustentó en análisis genéticos y características morfológicas que confirmaron la identidad de la especie con alta precisión.

Durante el estudio se registraron seis ejemplares juveniles en el estuario de Boca Grande a lo largo de 2025. La presencia constante de estos individuos en etapas tempranas de vida permitió a los científicos determinar que el área funciona como un vivero natural, donde las hembras llegan a reproducirse y resguardar a sus crías.

Este descubrimiento marca un hito, ya que no existían registros previos del tiburón limón en Coiba, a pesar de ser una de las zonas marinas más estudiadas del país. Además, amplía el conocimiento sobre la distribución de la especie en el Pacífico Tropical Oriental.