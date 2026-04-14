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Confirman presencia del tiburón limón en el Parque Nacional Coiba por primera vez

Hallan zona de crianza de tiburón limón en el Parque Nacional Coiba
Hallan zona de crianza de tiburón limón en el Parque Nacional Coiba Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/04/2026 11:24
El hallazgo del tiburón limón en el Parque Nacional Coiba marca un hito científico al identificar por primera vez un vivero natural de la especie en esta área protegida.

Científicos panameños confirmaron por primera vez la presencia del tiburón limón en el Parque Nacional Coiba, un descubrimiento que identifica una nueva zona de crianza en el Pacífico y refuerza la relevancia de Panamá en la conservación marina regional.

El hallazgo fue liderado por el investigador Edgardo Díaz-Ferguson, de la Estación Científica Coiba-AIP, y se sustentó en análisis genéticos y características morfológicas que confirmaron la identidad de la especie con alta precisión.

Durante el estudio se registraron seis ejemplares juveniles en el estuario de Boca Grande a lo largo de 2025. La presencia constante de estos individuos en etapas tempranas de vida permitió a los científicos determinar que el área funciona como un vivero natural, donde las hembras llegan a reproducirse y resguardar a sus crías.

Este descubrimiento marca un hito, ya que no existían registros previos del tiburón limón en Coiba, a pesar de ser una de las zonas marinas más estudiadas del país. Además, amplía el conocimiento sobre la distribución de la especie en el Pacífico Tropical Oriental.

Cedida
Cedida El hallazgo fue liderado por el investigador Edgardo Díaz-Ferguson, de la Estación Científica Coiba-AIP.

Los especialistas destacan que la presencia de depredadores como los tiburones es un indicador de ecosistemas saludables, debido a que requieren condiciones óptimas como abundante alimento, baja contaminación y hábitats bien conservados. En este sentido, el estuario de Boca Grande se consolida como uno de los ambientes más prístinos del país.

A nivel de conservación, los científicos proponen que esta zona sea considerada prioritaria para la protección de tiburones, lo que permitiría fortalecer las estrategias de manejo dentro del parque y garantizar la sostenibilidad de estos ecosistemas.

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