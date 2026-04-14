‘Nieta de mi Abuela’ trae una historia de generaciones al IFF 2026

En su lecho de muerte, a los 88 años, la abuela de Tatiana Fernández Geara, Teresa, le dijo: “No te quedes sola como hice yo”. Son estas palabras y el complejo significado de la soledad lo que hizo que Tatiana decidiera embarcarse en un viaje por descubrir quién fue su abuela y qué significaba para una mujer. Este documental tuvo su estreno en el Festival de Cine Internacional de Panamá 2026 (IFF), que se celebró del 9 al 12 de abril. Tuvimos la oportunidad de conversar con Fernández en su paso por Panamá, quien nos contó que ‘Nieta de mi Abuela’ fue un proyecto muy personal y descolocó “varios de mis pensamientos sobre la soledad y los cuarenta”. Tras 5 años de escribir su guión, viajes de producción e interminables grabaciones –además de presenciar cambios en su propia vida personal–, ‘Nieta de mi Abuela’ nació y ahora ha visitado múltiples países en festivales de cine. En el documental. Fernández nos lleva de la mano a conocer quién fue Teresa Pichardo, una hija, esposa, madre, abuela y gerente del Cine Carmelita en Santo Domingo, República Dominicana. Pero cuyas cartas a exesposos y novios la pintan póstumamente como una fuerza de la naturaleza, una mujer que se entregó al amor por completo y entre desamores se volcó a su familia y a heredar el Cine Carmelita que estuvo vigente por más de la mitad de un siglo. Fernández nos cuenta sus viajes, sentimientos y evidencias en cartas, mientras entreteje sus propias experiencias como una mujer de 40 años que desafía las expectativas sociales del matrimonio y la maternidad. Pasamos de Rep. Dominicana a Italia y conocemos aspectos importantes que forjaron la relación entre Teresa y sus hijos y sus nietos, que nos dejan pensando en cuánto nos afecta las generaciones que nos precedieron y cómo sus historias nos siguen afectando en los patrones que creamos para nosotros mismos en el presente. Aún así, vemos que la cinta es tanto de Teresa como sobre Tatiana, cómo dos mujeres con una generación de por medio muestran la vida y el destino que escogieron para sí mismas, pese a las críticas de la sociedad en la que crecieron. Tatiana en el presente busca su felicidad en lo que le apasiona, Teresa buscaba el amor y sus propias alas para volar. En conversaciones íntimas y poemas escondidos en una gaveta, podemos ver a Fernández darse la oportunidad de meditar frente a la cámara y nos da, también, un respiro para pensar entre escena y escena: ¿Qué significa quedarse “solo”?

Tatiana Fernández nos conversó de su inmersión en esta película: ¿Cómo te diste cuenta que querías llevar la historia de tu abuela como una película? Al encontrar sus cartas después de su muerte, pude leerlas y encontrar un personaje que no había conocido del todo en vida. Su relación a distancia con su esposo en Europa y su contraste con mi vida, su legado con el Cine Carmelita y como se expresaba en sus cartas fue algo que me despertó a la idea. Además estuve trabajando en la película de los 37 a los 40 años sumida en un tipo de miedo basado en la soledad como la muestra la sociedad, asique me sumí en esa exploración de qué era para mí esa idea.