‘Nieta de mi Abuela’ trae una historia de generaciones al IFF 2026

Tatiana Fernández nos conversó de su inmersión en esta película: <b>¿Cómo te diste cuenta que querías llevar la historia de tu abuela como una película?</b>Al encontrar sus cartas después de su muerte, pude leerlas y encontrar un personaje que no había conocido del todo en vida. Su relación a distancia con su esposo en Europa y su contraste con mi vida, su legado con el Cine Carmelita y como se expresaba en sus cartas fue algo que me despertó a la idea. Además estuve trabajando en la película de los 37 a los 40 años sumida en un tipo de miedo basado en la soledad como la muestra la sociedad, asique me sumí en esa exploración de qué era para mí esa idea.