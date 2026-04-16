Conflicto institucional entre la Contraloría y la Procuraduría: ‘Me sorprendió, igual que a ustedes’, dice Mulino

El presidente José Raúl Mulino reconoció este jueves 16 de abril que la importancia institucional del procurador general de la Nación, Luis Gómez, y del contralor general de la República, Anel Flores, al tiempo que afirmó que ambas figuras cumplen funciones claves dentro del Estado y cuentan con competencias claramente establecidas en la constitución y la ley.

Durante la conferencia de prensa en la Cuidad de las Artes, el presidente señaló que es un hombre de derecho y cree en la independencia de los poderes del Estado, a la vez que evitó emitir juicios sobre la controversia surgida entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República por una diligencia relacionada con el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

“Los dos son importantes en la administración pública y en favor de los beneficios del Estado, la investigación de delitos, etcétera ”, expresó.

Mulino reveló que conversó por separado con ambos funcionarios involucrados en la disputa y dijo haber solicitado que se superen las diferencias para continuar con el trabajo institucional.

“He conversado con ambos funcionarios, sí, por separado, conozco sus versiones, y he pedido que allanen en las diferencias que haya que allanar, y sigan trabajando”, expresó.

El mandatario señaló que, aunque es abogado, en este momento habla como presidente de la República, por lo que evitó emitir juicios de valor sobre el conflicto entre ambas instituciones. Mulino agregó que no intervendrá directamente en una controversia que, según dijo, también le tomó por sorpresa.

“No me voy a meter en un problema que verdaderamente me sorprendió, igual que ustedes”, sostuvo.

Previamente, el presidente había destacado que tanto la Procuraduría como la Contraloría son necesarias para la institucionalidad del país: una encargada de la búsqueda de la verdad mediante los procesos judiciales y la otra responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

“Tanto Procurador como Contralor son funcionarios muy necesarios y ambos tienen sus competencias bien limitadas en la constitución y en la ley. Su trabajo es importante para el país, para la institucionalidad”, dijo.

Asimismo, recordó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, insistiendo en que corresponde a las autoridades competentes dar respuesta a la ciudadanía.