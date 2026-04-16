Conflicto institucional entre la Contraloría y la Procuraduría: ‘Me sorprendió, igual que a ustedes’, dice Mulino

El presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino </a>reconoció este jueves 16 de abril que la importancia institucional del procurador general de la Nación, Luis Gómez, y del contralor general de la República, Anel Flores, al tiempo que afirmó que ambas figuras <b>cumplen funciones claves dentro del Estado</b> y cuentan con competencias claramente establecidas en la constitución y la ley.Durante la conferencia de prensa en la Cuidad de las Artes, el presidente señaló que es un hombre de derecho y cree en la independencia de los poderes del Estado, a la vez que <b>evitó emitir juicios sobre la controversia surgida entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República </b>por una diligencia relacionada con el exvicepresidente <a href="/tag/-/meta/jose-gabriel-carrizo-jaen">José Gabriel Carrizo.</a>'Los dos son importantes en la administración pública y en favor de los beneficios del Estado, la investigación de delitos, etcétera ', expresó.Mulino reveló que conversó por separado con ambos funcionarios involucrados en la disputa y<b> dijo haber solicitado que se superen las diferencias para continuar con el trabajo institucional.</b>'He conversado con ambos funcionarios, sí, por separado, conozco sus versiones, y he pedido que allanen en las diferencias que haya que allanar, y sigan trabajando', expresó.El mandatario señaló que, aunque es abogado, en este momento habla como presidente de la República, por lo que <b>evitó emitir juicios de valor sobre el conflicto entre ambas instituciones</b>. Mulino agregó que no intervendrá directamente en una controversia que, según dijo, también le tomó por sorpresa.'No me voy a meter en un problema que verdaderamente me sorprendió, igual que ustedes', sostuvo.Previamente, el presidente había destacado que tanto la Procuraduría como la Contraloría son necesarias para la institucionalidad del país: una encargada de la búsqueda de la verdad mediante los procesos judiciales y la otra responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos.'Tanto Procurador como Contralor son funcionarios muy necesarios y ambos tienen sus competencias bien limitadas en la constitución y en la ley. Su trabajo es importante para el país, para la institucionalidad', dijo.Asimismo, recordó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, insistiendo en que corresponde a las autoridades competentes dar respuesta a la ciudadanía.