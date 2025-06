Conoce los ocho anuncios de Mulino sobre la huelga y el precio de los medicamentos

1. Establecen temporalmente precios topes para la venta de agua embotellada en las provincias de Herrera y Los Santos.

El Consejo de Gabinete aprobó fijar precios topes para la venta de agua embotellada en la región de Azuero, con el propósito de “combatir el mercado negro de agua” frente a la crisis hídrica que surgió hace dos semanas por la contaminación de los afluentes principales de las potabilizadoras.

Los límites de precio son:

Botellas de 300 ml - 0.50 cent.

Botellas de 600 ml - 0.75 cent.

Botellas de 1 L - 1.25 B/.

Botellas de 1 L ½ - 1.50 B/.

Botellas de 1 Galón - 2.05 B/.

El presidente reiteró que esta medida será respaldada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, para realizar inspecciones que corroboren la implementación de los precios topes. El decreto se dispondrá durante un plazo de hasta seis meses.

2. Se registran 140 medicamentos en los “más altos estándares de calidad”, en el programa de descuentos.

Son 110 farmacias en el Ministerio de Salud (Minsa) habilitadas en todo el país para el programa de medicamentos que brinda precios más bajos. Los descuentos van del 52% al 95%.

Por ejemplo, en el caso de la insulina NPH de 10 mililitros, esta cuesta $25 en el mercado y en las farmacias públicas tiene un valor de $2.50., lo que representa un 92% menos.

El antibiótico cefalexina 500 que cuesta en promedio 85 centésimos, se venderá a 10 centésimos en las farmacias del Minsa; un 88% menos, aclaró.

3. Se autorizó el traslado de partida a 218 médicos internos que no cobraban.

En el mes de julio se realizará un desembolso de 3.8 millones de dólares para efectuar estos pagos.

“Los profesionales de salud merecen un reconocimiento, no cobraban por el tema de tenerlos bajo contrato y no de manera permanente, como hemos tratado. Son millones de dólares que afectan el tema de la planilla estatal, pero bendito sea que podemos hacerlo”, dijo el mandatario.

4. Gobierno recomienda al Parlamento Europeo excluir a Panamá de la lista de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

De atenderse esta petición, Panamá sería “favorecido en su actividad bancaria y financiera”, explicó el presidente, quien considera que se trata del “buen nombre y reputación del país en el extranjero”, pues para el mandatario es “irracional” que una nación que forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como miembro no permanente por dos años, aprobado por todos sus miembros, se encuentre en una lista de este tipo.

“No hace ningún sentido que nos discriminen en este sentido”, afirmó.

En cuanto a licitaciones públicas, el estado excluye a los países que mantienen a Panamá en este listado.

“El ideal de la situación es que no haya que tener listas ni allá ni acá y que todo el mundo pueda participar en los distintos actos de contratación pública que lleva el gobierno”, dijo.

5. Este lunes 23 de junio el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizará efectivo el pago a panameños en condiciones de vulnerabilidad.

Comarcas y áreas de difícil acceso recibirán un desembolso de 5 millones 600 mil balboas en los programas que maneja el Mides. Ngäbe-Buglé y Guayabito recibirán 4 millones de dólares. 154 millones de dólares están destinados este año en el presupuesto de la nación para las comarcas, en proyectos de descentralización, subsidios y obras.

6. Se han deportado y expulsado 2,337 extranjeros que no cumplían con la ley migratoria.

54 vuelos chárter, además de vuelos custodiados, manejaron las deportaciones coordinadas por Panamá y relacionadas con el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social detectó 717 trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.

“Las empresas deben respetar la ley y no tener a estas personas trabajando, lo más seguro, por debajo del salario mínimo por ser inmigrantes ilegales”, indicó.

7. La aerolínea alemana Condor llegará a Panamá con dos frecuencias semanales.

Los vuelos Condor hacen uso de Panamá como centro turístico, ya que no funcionan como trasbordos de conexión.

“Esta línea es hermana o subsidiaria de la línea Lufthansa”, explicó el mandatario.

8. Gobierno abrirá vías en Bocas del Toro tras firmar acuerdo.

Pese al acuerdo firmado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), Francisco Smith, en representación del sector bananero, y los jefes de bancada de la Asamblea Nacional, aún hay puntos bloqueados en la provincia de Bocas del Toro.

El presidente expresó que algunos de estos cierres no son de obreros bananeros, sino de educadores que han “dicho que desconocen el acuerdo y que van a mantener esos cierres”.

“Vamos a reabrir esos puntos. Se acabó el relajo. Bocas del Toro no va a seguir secuestrada ni por Smith ni por los educadores; he dado instrucciones para eso. (..) le he pedido al ministro de Seguridad, jefe de Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, que nos ayuden con eso; está organizado”.

Además, se ordenó la custodia de las instalaciones de Chiquita Panamá ante la presunta amenaza de terceros de tomar posesión de las empacadoras. “No vamos a permitir su ocupación o destrucción”.

“Acabaron con la provincia en un mes. Ya está bueno”, reiteró.