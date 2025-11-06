Contraloría ordena cautelar cuentas y propiedades del exvicepresidente José Gabriel Carrizo por un monto de $1,3 millones

La Contraloría General de la República ordenó la cautelación de propiedades y cuentas bancarias al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo por un monto de un millón 313 mil 818 dólares.

Una fuente de La Estrella de Panamá confirmó la cautelación de estos bienes a Carrizo, quien fue el compañero de fórmula de Laurentino Cortizo de 2019-2024.

Al consultarle a la Contraloría General de la República sobre este caso indicó que “en atención a lo establecido en el artículo No. 125 del Reglamento Interno de la institución, los datos relacionados con investigaciones son de carácter confidencial, por lo que no es posible brindar mayores detalles al respecto”.

El caso de Carrizo está en manos de la Contraloría, por lo tanto es un trámite administrativo y no penal.

La Estrella de Panamá conoció que se efectuaron más cautelaciones de bienes y cuentas a exfuncionarios de administraciones gubernamentales pasadas.