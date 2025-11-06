  1. Inicio
Contraloría ordena cautelar cuentas y propiedades del exvicepresidente José Gabriel Carrizo por un monto de $1,3 millones

Hasta el momento de redactar esta información el también excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático no había reaccionado a la información. AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 06/11/2025 15:11
Una fuente de ‘La Estrella de Panamá’ confirmó la cautelación de estos bienes a Carrizo.

La Contraloría General de la República ordenó la cautelación de propiedades y cuentas bancarias al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo por un monto de un millón 313 mil 818 dólares.

Una fuente de La Estrella de Panamá confirmó la cautelación de estos bienes a Carrizo, quien fue el compañero de fórmula de Laurentino Cortizo de 2019-2024.

Al consultarle a la Contraloría General de la República sobre este caso indicó que “en atención a lo establecido en el artículo No. 125 del Reglamento Interno de la institución, los datos relacionados con investigaciones son de carácter confidencial, por lo que no es posible brindar mayores detalles al respecto”.

El caso de Carrizo está en manos de la Contraloría, por lo tanto es un trámite administrativo y no penal.

La Estrella de Panamá conoció que se efectuaron más cautelaciones de bienes y cuentas a exfuncionarios de administraciones gubernamentales pasadas.

Este 31 de octubre se conoció el secuestro de los bienes del exalcalde de San Miguelito Héctor Valdés Carrasquilla.

La Contraloría General de la República emitió una resolución a comienzos del mes de octubre mediante la cual se ordenó el secuestro de los bienes de Valdés Carrasquilla.

De acuerdo con las filtraciones del caso, se le embargaron bienes, de manera precautoria, por un total de 285 mil 345 dólares.

La resolución del caso de Valdés Carrasquilla dispone medidas que incluyen el secuestro de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos y valores.

