Corte Suprema presenta informe de gestión y resalta la participación ciudadana

Los <b><a href="/tag/-/meta/magistrado-de-la-corte-suprema">magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> presentaron su <b>informe de gestión</b>, en el que resaltaron los avances alcanzados en cuatro ejes fundamentales:<b> la resolución eficaz de conflictos, el acceso a la justicia, la consolidación de la imagen institucional y el fortalecimiento de la gestión administrativa</b>.Cada magistrado expuso a través de un video los logros y desafíos de su gestión, en un ejercicio que busca promover la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.La presidenta de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">CSJ</a></b>, <b>magistrada <a href="/tag/-/meta/maria-eugenia-lopez-arias">María Eugenia López Arias</a></b>, destacó que la confianza en el sistema judicial depende de que las decisiones sean claras y consistentes.<i>'La predictibilidad y estabilidad en las decisiones judiciales son esenciales para que los ciudadanos puedan confiar en el sistema'</i>, afirmó.Añadió que la <b>participación ciudadana</b> es clave para construir un sistema más justo y equitativo.<i>'Son importantes los facilitadores judiciales. Solo a través de la participación activa de la sociedad civil podemos construir un sistema judicial verdaderamente justo'</i>, señaló.Entre los temas destacados, se mencionó la <b>justicia comunitaria</b> como uno de los pilares más relevantes dentro del proceso de transformación judicial. Asimismo, se analizó el avance del <b>programa de facilitadores judiciales</b>, que busca acercar la justicia a las comunidades y fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y el sistema judicial.El informe también incluyó un balance sobre el <b>bienestar de los servidores judiciales</b>, así como de las coordinaciones asignadas a cada magistrado en función de sus competencias.Otro de los puntos centrales fue la <b>implementación del nuevo Código Procesal Civil</b>, el cual busca agilizar los procesos judiciales, y el <b>fortalecimiento de la jurisdicción penal</b>, en respuesta al incremento de los hechos delictivos en el país.