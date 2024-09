Dino Mon evita definir sus posturas ante la Asamblea Nacional

Respuestas carentes de precisión fue lo que recibió el pleno de la Asamblea Nacional durante su cuestionario al director designado de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.

Desde su historia como profesional hasta su postura en asuntos relacionados al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) fueron las inquietudes que compartieron diferentes diputados con Mon, quien hizo frente a las mismas con ambigüedad.

Este cuestionario de 14 preguntas se dio a petición de la bancada independiente como parte del proceso para realizar sus valoraciones sobre el director asignado. Todo esto en base a las posturas en cuanto a las políticas institucionales de Mon.

Aunque durante este proceso, el director asignado se definió como un “protector de la seguridad social” y destacó que los esfuerzos o sacrificios para asegurar la sostenibilidad del IVM deben empezar desde adentro en la CSS, cuando la diputada Janine Prado, de la bancada independiente, le preguntó si modificaría las medidas paramétricas, respondió que no había ido al pleno a discutir una reforma a las mismas sino a “ponerse a la disposición” de los diputados que deben evaluar las credenciales que lo convierten en un candidato idóneo para dirigir esta institución.

“Realmente no vengo a hacer una reforma o hablar de esa reforma (...) importante decirles diputados que las reformas que se hagan a cualquier sistema de seguridad social no se fraguan a través de la dirección general de la CSS, sino aquí, nosotros somos facilitadores para ese proceso”, dijo Mon ante los diputados.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre qué esfuerzos se requerirían de la población para reformar el sistema de pensiones señaló que todavía “es prematuro e imprudente” hablar sobre esto, sin embargo, señaló que el presidente José Raúl Mulino ha mantenido reuniones con diferentes sectoriales de trabajadores en el país con la idea de buscar los criterios que permitan establecer los parámetros que la población está dispuesta a asumir.

“Decir yo cual es ese esfuerzo sin que lo diga la población primero sería adelantarme a algo que todavía está por discutirse, habrán cosas que seguramente nadie querrá y se tomarán en cuenta, y otras que si no se hacen, no avanzará el tema de las reformas”, explicó también señalando que promete ser un facilitador de este debate.

La diputada Prado adicionalmente cuestionó a Mon sobre los sectores de la población que se oponen a su ratificación y ocupación del cargo de director de la CSS, a lo que dijo que todavía no conoce las posiciones en contra de su ratificación.

“En mí no van a tener un enemigo de la reforma. Es cierto que he dado declaraciones como actuario y un actuario hace valoraciones en abstracto que puntualizan la magnitud de los problemas para que los decisores utilicen esas herramientas en pro de las soluciones que el país necesita (...) pero hoy les digo que ese no es mi rol, mi rol es el de la protección de la seguridad social para todos y cada uno de los panameños”, concluyó Mon.