Diputado Cedeño niega distanciamientos políticos y respalda trabajo del Ejecutivo con diputados

El diputado Alaín Cedeño se refirió este viernes a la posible cercanía que se ha observado entre el presidente de la República y distintos diputados, incluyendo a Luis Eduardo Camacho, y aseguró que forma parte del proceso natural de consolidación del actual gobierno y no responde a rupturas internas ni a distanciamientos políticos.

Durante una entrevista de la alianza informativa de La Estrella de Panamá y Radio Panamá, Cedeño explicó que, a su juicio, el Ejecutivo está trabajando de manera directa con diputados de todos los partidos en los diferentes circuitos del país, sin importar su partido. Según el parlamentario, esta dinámica también incluye a sectores que tradicionalmente se consideran de oposición.

“Ahora se le está dando forma al Gobierno. Yo decía hace un momento que realmente todos los partidos están trabajando directo con el Presidente de la República en los diferentes circuitos, no importa de qué partido es el diputado, se le está dando respuesta”, afirmó.

En relación con el reconocimiento del presidente a Luis Eduardo Camacho como gestor de la solución al problema de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, Cedeño consideró positiva esta colaboración y sostuvo que beneficia directamente a las comunidades. Añadió que los diputados buscan ver desarrollo en sus circuitos y que el respaldo del Ejecutivo es clave para lograrlo.

Sobre los desafíos del gobierno del presidente José Raúl Mulino para este nuevo año, Cedeño opinó que el Ejecutivo debe profundizar su acercamiento con los sectores más pobres del país. Indicó que es necesario identificar a las comunidades con menos oportunidades y evaluar cómo estas perciben el trabajo del gobierno.

“Tenemos que ir más a identificarnos con la población, como ustedes saben que ha sido mi norte siempre trabajar con los más necesitados”, expresó, reiterando que su enfoque político ha sido siempre trabajar de la mano con las comunidades más vulnerables y evitar que se les dé la espalda a quienes requieren mayor atención del Estado.