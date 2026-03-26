Diputados Bloise y Duke piden devolver a primer debate proyecto de ley sobre el derecho a réplica

El diputado de la colación Vamos, Jorge Bloise, reveló que este lunes 30 de marzo en la sesión de la Asamblea Nacional solicitará que el proyecto de ley No. 391, que regula el derecho a réplica y que fue presentado por el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño.

Bloise explicó que no podía solicitar este jueves 26 de marzo que volviera la norma a primer debate a la Comisión de Gobierno debido a que no existía el quórum reglamentario.

“Una vez que tengamos el quórum, que no tenemos en estos momentos para poder hacerlo, pediré el apoyo de otros colegas para poder llevarlo a primer debate”, destacó Blosie.

Cedeño en su participación en el periodo de incidencias en el pleno no se refirió a la petición de Bloise.

Durante su intervención en el periodo de incidencias también el diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, pidió que se baje a primer debate el proyecto de ley No. 391.

Este 24 de marzo el pleno de la Asamblea Nacional rechazó alterar el orden del día para someter a votación la propuesta de devolver a primer debate el proyecto de ley No. 391.

Esa alteración del orden del día fue solicitada por Cedeño luego de que la semana pasada se comprometiera con gremios periodísticos a bajar a primer debate su propuesta para ampliar la consulta pública.

El diputado de MOCA explicó que su intención era permitir la participación de gremios periodísticos —como el Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodistas—, quienes manifestaron que no tuvieron oportunidad de aportar en el primer debate.

Este 11 de marzo el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en la libertad de expresión y el equilibrio informativo el proyecto de ley sobre derecho a réplica aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios consideran que la iniciativa legislativa, tal como está planteada, modifica el balance entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.

De acuerdo con los gremios, el derecho a réplica es un principio que forma parte de la práctica ética del periodismo y se ejerce de manera habitual como parte del compromiso de los medios con la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad.

“Para el periodismo responsable, dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la calidad del mensaje y la confianza del ciudadano en los medios de comunicación”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

No obstante, advierten que el proyecto de ley No. 391, que propone reformas a la Ley No. 22 de 2005, introduce mecanismos que podrían interferir en la autonomía editorial de los medios de comunicación.