Director de Senadap denuncia nombramientos políticos y asfixia institucional del Mides

La crisis interna de la <b>Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap) </b>escaló luego de que su director, <b>Nolis Boris Góndola</b>, denunciara a <b>La Estrella de Panamá</b> una serie de acciones realizadas desde el <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> que, según afirma,<b> han debilitado la autonomía operativa y financiera de la entidad hasta el punto de obligarlo a cubrir gastos institucionales con su propio salario</b>.El funcionario aseguró que la situación es<i> 'difícil' </i>y que<b> desde el ministerio se han dado instrucciones directas sobre nombramientos y decisiones administrativas dentro de la institución</b>. <i>'Hemos defendido la autonomía del Senadap'</i>, sostuvo, al tiempo que <b>denunció que la ministra Beatríz Carles ordena a quién nombrar y qué acciones ejecutar en la oficina</b>.De acuerdo con el director, <b>el conflicto se agravó cuando el Senadap perdió recursos básicos para su funcionamiento, como medidas de presión </b>de Carles. Entre las medidas señaladas están la supuesta <b>eliminación del presupuesto asignado y la suspensión de servicios esenciales como el acceso a correos institucionales, wifi, combustible y el uso del único vehículo oficial </b>con el que contaba la entidad.Además, afirmó que s<b>e creó una oficina paralela que inicialmente operaba con siete personas y desde la cual se tramitó el traslado de tres funcionarios del Senadap sin su autorización</b>. Pese a este escenario, aseguró que la institución continúa coordinando con otros ministerios para mantener sus labores.El impacto financiero, según sus declaraciones, ha sido significativo. El director afirma que <b>ha tenido que asumir personalmente gastos operativos del Senadap y que la suma acumulada ronda los $20 mil</b>. <i>'Actualmente cubro los gastos del Senadap con mi salario'</i>, expresó.Las denuncias también alcanzan el manejo del recurso humano. El funcionario indicó que<b> la jefa de Recursos Humanos habría realizado nombramientos sin su consulta</b>. Aunque la situación fue denunciada y la funcionaria separada del cargo, <b>posteriormente regresó a la institución y continuó efectuando designaciones que, según el director, respondían a órdenes de la ministra</b>.El conflicto institucional habría llegado incluso a la esfera administrativa del Estado. El director denunció que la ministra gestionó ante la Contraloría General la tramitación de su destitución, lo que implicó su salida de la planilla estatal.