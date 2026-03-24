Disminuyen los casos de dengue y malaria en Panamá, según el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó al mediodía de este martes 24 de marzo una disminución significativa en los casos de dengue y malaria en el país, como resultado de las estrategias de prevención y control de enfermedades.

De acuerdo con el más reciente informe del sistema de vigilancia epidemiológica, Panamá acumula poco más de 1,300 casos de dengue en lo que va de 2026, una cifra inferior a los cerca de 2,000 reportados en el mismo periodo de 2025. La reducción refleja un avance importante en la contención de esta enfermedad.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, destacó que la tendencia a la baja también se observa en los casos de malaria. Hasta la semana epidemiológica número 10 se han contabilizado alrededor de 2,000 casos, por debajo de los 2,800 registrados en igual periodo del año anterior.

Según la funcionaria, estos resultados responden a la implementación de estrategias integrales como visitas casa por casa, intervenciones comunitarias, jornadas en centros educativos y nebulizaciones en áreas priorizadas. A esto se suma la promoción constante de la educación sanitaria, enfocada en la eliminación de criaderos de mosquitos.

“Estamos trabajando directamente en las comunidades, creando conciencia sobre la importancia de eliminar los recipientes que acumulen agua, ya que el apoyo y la participación social son fundamentales para interrumpir el ciclo de vida del mosquito”, señaló Gill.

Las organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud reiteraron que la eliminación de criaderos es la estrategia más efectiva para combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

En cuanto a la severidad de la enfermedad, el informe detalla que se han registrado cinco defunciones por dengue en lo que va del año. Además, los casos graves suman nueve, una reducción considerable frente a los 22 reportados a la misma fecha en 2025.

No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron sobre un aumento en la circulación de virus respiratorios, asociado a la transición de la estación seca a la lluviosa, lo que podría impactar especialmente a los grupos más vulnerables.

Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención y acudir a los centros de salud para completar sus esquemas de vacunación, en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas que se celebrará en abril.

“El país cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos y gratuitos de la región, por lo que invitamos a toda la población a protegerse y aprovechar estas jornadas”, concluyó Gill.