Educación en pausa: aulas cerradas y baja ejecución marcan a Panamá y El Salvador

Desde octubre de 2023, más de 160 niños del Centro Escolar Caserío Potrerillos, en el departamento de Cabañas, en la zona central de El Salvador, estudian en incertidumbre. Una promesa de una renovación acelerada de su escuela se ha transformado en un estancamiento de obras que está golpeando directamente el aprendizaje de los estudiantes.

“Esa no es forma de estudiar. Están todos los niños de Parvularia 4 hasta Noveno grado, recibiendo clases en pasillos. No se pueden concentrar porque se distraen con las clases del otro lado”, cuenta Laura, una mujer adulta mayor que llega a dejar a su nieto todos los días a la nueva casa, que con apenas tres cuartos disponibles, alberga a decenas de niños hacinados de distintas edades y niveles educativos.

Desde la calle polvosa que rodea la escuela improvisada, se escuchan las voces de cinco maestros de parvularia y educación básica. La concentración en estas aulas es un reto tanto para el cuerpo docente como para los niños, que estudiaban hasta hace algunos meses en una escuela amplia, con su propia cancha de fútbol y juegos recreativos.

“Yo estudié en una escuela humilde. Siempre quise que mis nietos tuvieran un espacio más digno, y la escuela que teníamos estaba bien. Solo requería algunos arreglos... pero ahora, ¿cómo van a aprender? Si han pasado en incertidumbre” cuestiona Laura.

Agripina, otra madre de familia, reconoce que el cierre de la escuela en la comunidad también ha afectado a su familia. Una de sus hijas decidió dejar de ir a esta escuela y viajar hasta la cabecera departamental de Cabañas, Ilobasco, para asistir a un instituto público. La más jóven de ambas decidió seguir en la escuela, pero su rendimiento ha caído desde que la escuela cerró.

“Hubo un momento en que nos dieron computadoras, pero la señal de internet es mala. Cuando pusieron internet en la escuela las cosas iban mejorando, pero después la cerraron y quedamos peor que antes. Llevamos casi tres años sin escuela y tuvimos que ponernos en acción”, señala.

Laura dice que esta decisión también cuesta más dinero a los padres y madres de familia de la comunidad, quienes acordaron entregar donativos al vecino que ha prestado su casa para que los niños no sigan perdiendo días de estudio.

La intervención en el Centro Escolar Caserío Potrerillos todavía ha sido anunciada dentro del proyecto Dos Escuelas por Día, insignia de la renovación de infraestructura del Gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, los obreros enviados por el Ministerio de Educación derribaron puertas, ventanas y paredes de la institución en 2023, y luego se retiraron, dejando la escuela en ruinas.

Hasta el 15 de abril de 2026, la parvularia -recién intervenida por la organización Plan Internacional- y la escuela, que había recibido mantenimiento y mejoras por parte de padres de familia, permanecen vacías, sin alumnos y sin personal ejecutando trabajos.

Lo que ocurre en este municipio salvadoreño responde a una decisión administrativa que interrumpió el acceso físico a la escuela. A más de mil kilómetros de distancia, en Panamá, la interrupción tiene otra causa, pero efectos similares.

Desde la pandemia, el calendario escolar panameño ha sido atravesado por cierres y paralizaciones. Tras el confinamiento de 2020 y 2021, los estudiantes regresaron a aulas que pronto volverían a vaciarse; mientras padres y madres de familia cuestionan la calidad de la educación que reciben sus hijos.

“Antes no pasaban al segundo grado si no sabían leer. ¿Con las tablas? a nosotros siempre nos ponían a aprenderlas al revés y al derecho y se explicaba lo que quiere decir tantas veces ese número... eso es lo que quiere decir dos por cuatro. Pero ahora no, porque te la ponen como papagayo a aprendértela de memoria, así que el que no memoriza, se friega”. Este es el relato de la señora Berta Ochoa, una abuela de 93 años que a su edad aún enseña a los bisnietos y tataranietos sus técnicas de como aprenderse las tablas de multiplicar sin apelar a la memoria.

Berta se cuestiona cómo es posible que haya niños que estén en tercer grado y no sepan leer o no comprendan lo que leen, alega que en su tiempo con la lectura de novelas obligatoria el estudiante era evaluado en lectura comprensiva.

La reseña de esta señora casi centenaria no está muy alejada de lo que piensan estudiantes de educación media en Panamá, para este trabajo realizamos un sondeo a un grupo de estudiantes de escuela pública, una de las preguntas realizada fue: ¿Qué te gustaría que cambiara en el sistema educativo de Panamá?, el cuestionario dio luces de que la conformidad no es el denominador de esta generación de estudiantes.

“Casi todo. Principalmente en el sistema que se maneja al momento de enseñar a los demás, es demasiado tradicional y aburrido, lo que causa que al momento de aprender se sienta más una obligación molesta, olvidando todo en poco tiempo. Mejoren la calidad y métodos de enseñanzas”. Respuestas como esta se repitieron entre los encuestados.

“Hay profesores o docentes que nos ponen cosas muy tontas por así decirlo, y a la hora de pasar de grado nos terminamos estrellando con un docente que espera que sepamos cosas que no sabemos”, respondió otro estudiante.

Estos estudiantes abordados de 10, 11 y 12 grado, iniciaron sus estudios secundarios entre 2022 y 2024 y la primaria en 2019 y 2021, son “la generación de la pandemia”, como popularmente se les denomina a los estudiantes que atravesaron el 2020 y 2021 el cierre sistemático de las aulas por el confinamiento del COVID-19.

¿Qué sucedió en esos años en Panamá? Cuando en 2020 se anunció el cierre del país a consecuencia de la llegada de los primeros casos, los estudiantes se quedaron en casa sin recibir atención educativa por más de 90 días. Luego se implementó el uso de herramientas tecnológicas para dar clases en la modalidad virtual, donde había acceso a internet, y así recibieron clases en 2020 y 2021.

En 2022, cuando regresaron a las aulas presenciales surgió una huelga docente que les quitó dos meses de clases, esta vez por el aumento del precio del combustible.

En 2023, otra huelga docente por el contrato entre Minera Panamá y el Estado les arrebató 60 días más de estudio, los docentes se sumaron a las protestas que finalizaron solo cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero.

En 2024, fue un año electoral, inicio de un nuevo Gobierno y el año pudo completarse con regularidad. Pero la historia se repitió en 2025, otros 70 días más de huelga, en esta ocasión por las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social.