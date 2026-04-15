Educación en pausa: aulas cerradas y baja ejecución marcan a Panamá y El Salvador

En América Latina y el Caribe, el gasto promedio en educación está por el orden del 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la mitad de los países de la región no alcanza el nivel recomendado por la UNESCO, que plantea destinar al menos entre 4 y 6% del PIB a la educación.Según el estudio ERCE Pospandemia, del organismo internacional, en el año 2019, Panamá realizó una inversión del 3.1% del PIB, un porcentaje inferior a la media regional de los países evaluados (4.3 %). Esta inversión aumentó en 2020 al 4.3% en el marco de la pandemia, para luego descender al 3.7 % en 2021 y al 3.4 % en 2022.El panorama cambió en el año 2022 en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que prometió aumentos graduales para el sector educativo: 5.5% del PIB en 2023, 6% en 2024 y 7% desde 2024 en adelante, todo establecido en la Ley 362 de 2023.A pesar de que pareciera ser un escenario óptimo, para el diputado panameño Jorge Bloise, Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la crisis del sistema educativo panameño no se resuelve con la asignación de un mayor presupuesto, pues los resultados evidencian una brecha que se refleja con mayor crudeza en áreas rurales e indígenas, donde hay un bajo desempeño de los estudiantes y persisten infraestructuras precarias como las escuelas rancho, como se le conoce a los centros educativos construidos con materiales precarios, generalmente madera, zinc, palma, penca o piso de tierra, que surgen en comunidades rurales donde no existe infraestructura escolar formal. 'Tenemos que poder elevar la educación como un bien público y es lo que queremos lograr con las reformas a la ley, para que un tema tan importante no dependa de los vaivenes políticos y de los cambios de gobierno cada 5 años', destacó Bloise.En el caso de El Salvador, el presupuesto que el gobierno asignó en 2026 al Ministerio de Educación (MINED) representa cerca del 4.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que se aleja de la promesa de elevar el gasto en Educación hasta el 6 % del PIB. En 2026 se aprobó un presupuesto de $1,682.3 millones, un aumento de $142 millones respecto a lo aprobado para el 2025, año en que El Salvador atravesó su mayor recorte a inversión pública y gasto social, con $120 millones menos destinados a proyectos de salud y educación.Ese año, la situación de las escuelas y la deserción de alumnos se profundizó con un recorte de $30 millones, según sindicatos docentes. Estos recortes presupuestarios fueron implementados por el gobierno como parte de un esfuerzo para reducir el gasto público, necesario para cumplir con los términos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite al país acceder a préstamos multimillonarios.Además de los recortes a programas educativos, los sindicatos de maestros también indican que hay una disparidad constante entre lo que el Gobierno planifica y lo que realmente ejecuta.Por ejemplo, en 2023 se asignaron $1,502 millones de presupuesto, de los cuales solo se ejecutaron $1,165 millones, según datos del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.El caso más crítico es la infraestructura. La línea de este rubro en la reforma 'Mi Nueva Escuela', financiada en parte por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), muestra niveles de ejecución extremadamente menores al 10 % desde el año 2024.En contraste, otras áreas como formación docente e innovación tecnológica presentan sobreejecución, superando incluso el 200% en algunos años, sin que se haya transparentado cómo se invirtieron estos fondos.Históricamente, la mayor proporción de los recursos del Ministerio de Educación se ha destinado al pago de salarios. De hecho, en los últimos siete años, el promedio de esta partida ha superado el 70 % del presupuesto total.Esto, sin embargo, no se traduce en mejoras salariales para los docentes. El gobierno salvadoreño suma ya cuatro años de no ajustar el salario de los maestros: el último ajuste se llevó a cabo en el 2022, donde obtuvieron un aumento del 10.8 %, según la Ley de Salarios.Entre 2002 y 2019, los incrementos solían hacerse cada dos o tres años, según contempla el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente. La remuneración se fija en un período no mayor a los tres años, y se otorga teniendo en cuenta el cargo del maestro.'La educación en este país está en crisis porque los elementos, los factores indispensables para este proceso no están siendo atendidos adecuadamente. Si el sector docente no se atiende, el sistema educativo no funciona', aseguró Paz Zetino, directivo de la organización gremial de docentes Bases Magisteriales.Los docentes también han denunciado intentos por eliminar el escalafón, un sistema de ascensos y aumentos salariales basado en la antigüedad y méritos que está regulado por ley. A pesar de intentos gubernamentales por suspenderlo en 2025, tras protestas, se acordó la continuidad de este derecho laboral para más de 11,000 maestros.A esto se suman fallas operativas en otros programas escolares, indican docentes. Previo a las vacaciones de Semana Santa, más del 40% de instituciones educativas no habían recibido los paquetes escolares, advirtió el secretario general del Sindicato de Docentes de Una Educación para Todos (Sindopets), Carlos Olano. Hasta el cierre de esta investigación, el 15 abril de 2026, un 20 % de escuelas seguía sin recibir los paquetes escolares, un conjunto de insumos educativos gratuitos que el Estado entrega a estudiantes del sistema público para garantizar que puedan asistir a clases sin barreras económicas y evitar la deserción escolar.