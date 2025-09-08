Educación solo ejecuta 1,8 % del 7 % del PIB presupuestado, según el MEF

A pesar de solo haber ejecutado un 22 % de su presupuesto de inversión, el Instituto Panameño de Habilitación Especial impulsa en 2025 varios proyectos de infraestructura y adecuaciones para fortalecer la educación y los programas especiales en sus sedes a nivel nacional. De acuerdo con la información en la Antai, entre las obras iniciadas este año destacan la construcción del Centro de Atención a la Primera Infancia en Penonomé, Coclé, con aulas, cocina, comedor, baños y áreas administrativas, actualmente con un 27 % de avance, y la habilitación de la capa de arena de las pistas de equinoterapia en Chilibre y David, Chiriquí, con el 2 % de progreso.Otros proyectos incluyen la construcción de aulas y depósitos para el Programa de Autismo en Betania, con 60 % de avance.