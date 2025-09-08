Ministerio de la Mujer afronta recorte presupuestario en plena transición al Mides

Ayer, durante las vistas presupuestarias de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la titular del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacios, presentó la solicitud de recursos para la vigencia fiscal de 2026.

La ministra destacó los retos que enfrentará la entidad, que pasará a convertirse en una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Para 2026, el Ministerio de la Mujer solicitó un presupuesto de $11,45 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó $7,3 millones, exclusivamente para el renglón de funcionamiento, sin incluir fondos para inversiones.

Durante la sustentación, Palacios fue interrogada sobre la transición y aclaró que los servicios para las mujeres no se pueden interrumpir, incluyendo albergues, atención psicológica y social, centros de atención y protección a víctimas. La ministra también expresó su preocupación por la falta de fondos en materiales, suministros y combustibles, esenciales para mantener las operaciones del ministerio.

Palacios advirtió de que alrededor de 90 funcionarios saldrán del Ministerio de la Mujer a finales de 2025, pero aseguró que el proceso de integración al Mides garantizará que los programas existentes continúen y se respeten los derechos adquiridos de las mujeres.

Por su parte, Roberto Lugo, del MEF, explicó que el presupuesto asignado es de transición, y que ya se han iniciado reuniones entre ambos ministerios para integrar los programas por etapas, asegurando la continuidad de los servicios durante el proceso de reorganización.