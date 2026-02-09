EE.UU. respalda al CNA como garante de confianza para inversionistas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que el Colegio Nacional de Abogados (CNA) cumple un papel clave en la generación de confianza para los inversionistas internacionales, al garantizar estándares éticos elevados y contribuir a la estabilidad del marco jurídico panameño. Las declaraciones se produjeron durante una reunión sostenida entre el diplomático y la junta directiva ampliada del gremio, en la que se abordó principalmente el impacto que tiene la práctica legal en la percepción de Panamá como destino de inversión extranjera. Cabrera señaló que Estados Unidos mantiene contacto frecuente con inversionistas interesados en establecer operaciones en el país y que, en la mayoría de los casos, el primer vínculo con el entorno panameño se da a través de abogados locales. En ese contexto, subrayó que la conducta ética del gremio legal incide directamente en la decisión de invertir. “Las personas invierten cuando se sienten cómodas, y se sienten cómodas cuando hay un estado jurídico que es respetado, claro y que no cambia de un día para otro ni de un gobierno para otro”, indicó el embajador ante los abogados y medios presentes.

Ética profesional y seguridad jurídica

Durante su intervención, Cabrera destacó que el respaldo de Estados Unidos al CNA responde al trabajo que el gremio ha venido realizando para fortalecer la ética profesional y combatir prácticas como la extorsión, las amenazas y la corrupción en el ejercicio de la abogacía. Indicó que la Embajada considera fundamental que los inversionistas tengan una experiencia positiva al interactuar con abogados panameños, ya sea para constituir sociedades, abrir negocios o estructurar proyectos. “Queremos asegurar que los inversionistas que vengan tengan la mejor experiencia posible con abogados, y sabemos que gracias al trabajo del Colegio eso está ocurriendo”, afirmó. El embajador también explicó que una parte significativa de su gestión diplomática está enfocada en el desarrollo económico, más allá de la diplomacia tradicional. Precisó que la sección comercial de la Embajada trabaja de forma permanente con empresas interesadas en Panamá para identificar oportunidades de inversión que sean sostenibles y generen empleo local. En ese sentido, reiteró que el mensaje que Estados Unidos transmite a los inversionistas es que Panamá está abierto a la inversión bajo reglas claras y con un entorno jurídico confiable, respaldado por instituciones y gremios que promueven buenas prácticas.

Postura del gremio legal

La presidenta del CNA, Maritza Cedeño, agradeció la visita del embajador y afirmó que el respaldo de Estados Unidos representa un reconocimiento al esfuerzo del gremio por consolidar una abogacía preparada y alineada con estándares internacionales. Cedeño explicó que el Colegio mantiene como prioridad la defensa de la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo, especialmente en un contexto donde Panamá busca fortalecer su imagen ante la comunidad internacional. Indicó que el gremio ha participado activamente en discusiones relacionadas con nuevas normativas, como la ley de sustancia económica, así como en reformas orientadas a mejorar la transparencia y la organización del ejercicio profesional. La dirigente señaló que estas medidas no solo responden a exigencias externas, sino a la necesidad de proyectar al país como un destino confiable para la inversión extranjera y local. “La seguridad jurídica es la confianza que tenemos que transmitirle a cada inversionista que quiera venir al país”, sostuvo.

Cumplimiento normativo y listas internacionales

Durante el encuentro, también se abordaron los avances de Panamá en materia de cumplimiento normativo y su situación frente a listas internacionales. Representantes del CNA señalaron que el país ha adoptado nuevas regulaciones para ajustarse a estándares globales, incluyendo reformas vinculadas a sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y eliminación de acciones al portador. Cabrera coincidió en que estos esfuerzos contribuyen a fortalecer la credibilidad del país y señaló que, desde la perspectiva de Estados Unidos, Panamá ha realizado avances significativos en materia de regulación y transparencia. Indicó que la estabilidad jurídica y la correcta aplicación de la ley son factores que los inversionistas consideran determinantes al evaluar riesgos. En declaraciones posteriores a los medios, el embajador reiteró que el respaldo al CNA se enmarca en una visión más amplia de cooperación bilateral, que incluye temas de inversión, seguridad y fortalecimiento institucional.

Relación bilateral y entorno de inversión