EE.UU. respalda al CNA como garante de confianza para inversionistas

Cabrera también destacó cambios impulsados por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, orientados a mejorar el entorno de negocios y reforzar la confianza internacional. Señaló que estos ajustes han sido observados positivamente por los actores económicos con los que dialoga la Embajada.'El mensaje que damos todos los días es que Panamá está abierto para la inversión y que se están haciendo los ajustes necesarios para asegurar que los inversionistas sean tratados de manera justa', dijo.El embajador subrayó que el respaldo de Estados Unidos no se limita a un gesto simbólico, sino que se traduce en coordinación permanente con el sector público y privado para promover un clima favorable a la inversión extranjera directa.La reunión concluyó con el compromiso de mantener canales de comunicación abiertos entre la Embajada y el CNA, así como de continuar colaborando en iniciativas que fortalezcan la ética profesional, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas en Panamá.