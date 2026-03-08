El 49% de los trabajadores panameños califica mal a su jefe

La relación entre empleados y superiores sigue siendo uno de los factores que más influye en el ambiente laboral. Un reciente estudio de la plataforma de empleo Konzerta reveló que el 49% de los trabajadores en Panamá tiene una percepción regular o negativa de su jefe directo, lo que evidencia los retos que aún enfrentan muchas organizaciones en materia de liderazgo.

El informe, titulado “Líderes o jefes”, también señala que el 71% de los trabajadores ha pensado en renunciar en algún momento debido a la relación con su superior, lo que muestra el impacto que puede tener el estilo de dirección en la permanencia del talento dentro de las empresas.