El 49% de los trabajadores panameños califica mal a su jefe

Estudio laboral revela descontento con los jefes entre trabajadores en Panamá
Emiliana Tuñón
  • 08/03/2026 13:08
Un informe sobre liderazgo laboral revela críticas hacia los jefes y destaca su impacto en la permanencia de los trabajadores

La relación entre empleados y superiores sigue siendo uno de los factores que más influye en el ambiente laboral. Un reciente estudio de la plataforma de empleo Konzerta reveló que el 49% de los trabajadores en Panamá tiene una percepción regular o negativa de su jefe directo, lo que evidencia los retos que aún enfrentan muchas organizaciones en materia de liderazgo.

El informe, titulado “Líderes o jefes”, también señala que el 71% de los trabajadores ha pensado en renunciar en algún momento debido a la relación con su superior, lo que muestra el impacto que puede tener el estilo de dirección en la permanencia del talento dentro de las empresas.

Trabajadores en Panamá cuestionan el liderazgo de sus superiores

Entre las principales críticas hacia los jefes destaca el exceso de autoridad, señalado por el 49% de los encuestados. Además, el 48% considera que su jefe no escucha las necesidades del equipo, mientras que el 44% afirma que no recibe el apoyo necesario para realizar sus tareas.

La investigación también revela que la falta de reconocimiento continúa siendo un problema en muchos entornos laborales. El 42% de los trabajadores asegura que su esfuerzo no es valorado, mientras que el 43% percibe que su jefe no confía plenamente en el equipo de trabajo.

