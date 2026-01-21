El empresario Aaron Mizrachi, excluido de la audiencia del caso Odebrecht

El empresario Aaron Mizrachi fue excluido la tarde de este miércoles 21 de enero de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht. La decisión fue confirmada por la jueza Baloisa Marquínez durante la sesión de la tarde de este proceso.

El abogado Basilio González había solicitado desde el primer día del juicio que su representado fuera excluido, ya que se le había concedido un amparo de garantías.

La fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo había argumentado que se había presentado una apelación que se mantenía en trámite.

Morcillo reconoció este miércoles que el efecto devolutivo de la apelación no suspende el amparo. Por lo tanto, luego de un receso para considerar el tema, Marquínez concedió la solicitud de Mizrachi.

”El tribunal reconoció que hay una causal de nulidad, eso me motiva a suspender el trámite como lo ha solicitado el abogado defensor”, declaró.