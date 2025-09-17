El equilibrio inestable de nuestra economía

Pese a que ha habido voces que afirman que el análisis de Moody’s es un fuerte espaldarazo a la política económica seguida por el gobierno, un análisis más sereno advierte que, por el contrario, dicho análisis ofrece un resultado nada positivo de la compleja situación económica en la que se encuentra el país y, por el contrario, contiene veladas amenazas respecto a que Panamá 'está al borde de perder el grado de inversión'. Por supuesto, el análisis de Moody’s apunta a un endurecimiento de las políticas de recortes orientadas al gasto social. Nada dice de las posibilidades de endurecer las penas por la evasión, ni de recortes en el millonario despilfarro resultado de la existencia del gran negocio que significan las Notarías y el servicio exterior, y ello sin hablar de los no menos de 350 millones que se podrían ahorrar en cinco años acabando con la corrupción rampante existente en la Asamblea Nacional. Podemos concluir que la economía panameña se sostiene en un equilibrio inestable, pues su estabilidad depende de las presiones de las casas calificadoras de riesgo, de la orientación de las políticas de recortes del gobierno, y de los posibles estallidos sociales resultantes de una situación social tan deteriorada que alerta de posibles nuevos estallidos sociales.