El Estado financia el teleférico, pero exige respaldo externo

<b>El proyecto del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito no cambió de recorrido</b>, estaciones ni objetivo. Lo que cambió fue la forma en que el Estado busca hacerlo realidad.Después de que la primera licitación quedara desierta por falta de ofertas y dificultades para estructurar el financiamiento, el <a href="/tag/-/meta/metro-de-panama-s-a-mpsa">Metro de Panamá</a>, S.A. (MPSA) replanteó el modelo contractual.<b> La concesión administrativa, que obligaba al sector privado a financiar, construir, operar y mantener el sistema, fue descartada y sustituida por una contratación tradicional</b> bajo la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.El nuevo esquema tiene una diferencia central: el Estado asumirá el compromiso presupuestario para pagar la obra, pero exigirá al contratista una estructura financiera <b>respaldada internacionalmente mediante un Crédito Comprador ante una Agencia de Crédito a la Exportación (ECA)</b>.La modificación quedó documentada en una nota del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas</a> (MEF), fechada el 29 de junio de 2026</b>, en la que se confirma que MPSA solicitó autorización para cambiar la modalidad de contratación del proyecto.La decisión fue analizada en una mesa de trabajo interinstitucional en la que participaron representantes del MEF, el Ministerio para Asuntos del Canal, la Secretaría de Metas Presidenciales y equipos técnicos de MPSA.Como resultado, el Gobierno determinó que el teleférico debía continuar mediante un esquema de contratación tradicional y descartó la concesión administrativa y el modelo llave en mano que también estaba bajo evaluación.La iniciativa del teleférico tomó forma en 2024, cuando el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 78 y declaró de interés público la construcción del sistema para los distritos de Panamá y San Miguelito.