El superyate Koru, propiedad de Jeff Bezos, ancla en Panamá

<b>El superyate Koru, propiedad del empresario estadounidense Jeff Bezos</b>, fundador de <b>Amazon</b>, arribó a <b>Panamá </b>y se encuentra anclado en <b>el puerto de cruceros Colón 2000</b>, donde permanecerá <b>hasta el 5 de febrero </b>mientras se le realizan trabajos de mantenimiento y reparación.La embarcación, considerada una de las más lujosas del mundo, <b>está valorada en más de 500 millones de dólares y mide 127 metros de eslora.</b> Uno de sus principales atributos es su sistema de propulsión mediante velas que generan energía cinética, una tecnología orientada a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en la navegación de grandes yates.El <b>Koru</b> puede albergar <b>hasta 18 huéspedes</b> y cuenta con una tripulación de <b>aproximadamente 40 personas</b>, además de ofrecer instalaciones de alto nivel que lo convierten en una auténtica residencia flotante. Su nombre tiene origen en la cultura maorí y simboliza el crecimiento, la renovación y los nuevos comienzos.La estadía del <b>Koru</b> en <b>Colón </b>resalta la importancia de <b>Panamá </b>como un punto estratégico para el tránsito marítimo internacional y como un centro de servicios técnicos especializados para embarcaciones de alto perfil que navegan por la región.