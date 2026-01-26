El superyate Koru, propiedad de Jeff Bezos, ancla en Panamá

El superyate Koru, propiedad del empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, arribó a Panamá y se encuentra anclado en el puerto de cruceros Colón 2000, donde permanecerá hasta el 5 de febrero mientras se le realizan trabajos de mantenimiento y reparación.

La embarcación, considerada una de las más lujosas del mundo, está valorada en más de 500 millones de dólares y mide 127 metros de eslora. Uno de sus principales atributos es su sistema de propulsión mediante velas que generan energía cinética, una tecnología orientada a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en la navegación de grandes yates.

El Koru puede albergar hasta 18 huéspedes y cuenta con una tripulación de aproximadamente 40 personas, además de ofrecer instalaciones de alto nivel que lo convierten en una auténtica residencia flotante. Su nombre tiene origen en la cultura maorí y simboliza el crecimiento, la renovación y los nuevos comienzos.

La estadía del Koru en Colón resalta la importancia de Panamá como un punto estratégico para el tránsito marítimo internacional y como un centro de servicios técnicos especializados para embarcaciones de alto perfil que navegan por la región.