Embajador de la Unión Europea condena la violencia contra periodistas y defiende la libertad de expresión

El embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Matteo Fontana, destacó la importancia de los medios de comunicación independientes y de la labor periodística para el fortalecimiento de la democracia, en medio de los recientes actos de violencia contra el periodista Rolando Rodríguez.

Fontana señaló que los medios independientes desempeñan un papel esencial en los sistemas democráticos, gracias al trabajo fundamental de los periodistas.

“Los medios de comunicación independientes desempeñan un papel esencial en el fortalecimiento de la democracia, gracias a la labor fundamental de los periodistas”, señaló.

Asimismo, advirtió que los actos de violencia contra estos profesionales atentan contra la libertad de expresión y socavan los principios democráticos.

“Garantizar la seguridad de todos los periodistas es indispensable para proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre, fiable e independiente”, concluyó.