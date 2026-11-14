Agroferias del IMA: conozca los puntos para este 16 y 17 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 16 y martes 17 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este lunes 16 y martes 17 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
LUNES 16 DE NOVIEMBRE
-Panamá Oeste: Cancha de Altos de San Francisco en Guadalupe en el distrito de La Chorrera.
-Chiriquí: Cancha comunal de San Pablo Viejo en el distrito de David.
-Panamá: Gimnasio de Chilibre en el distrito de Panamá.
-Panamá Este: Comunidad de La 8 en Tortí en el distrito de Chepo.
MARTES 17 DE NOVIEMBRE
-Chiriquí: Cancha comunal de San Andrés en el distrito de Bugaba.
-Colón: Plaza Bomba Market en Nuevo Providencia en el distrito de Colón.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad Bisira en el distrito de Kankintú.
-Los Santos: Parque central de Guararé en el distrito de Guararé.
-Panamá: Predios de La Gobernación de Panamá en Calidonia en el distrito de Panamá.
-Darién: Terrenos de la Feria de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.
-Veraguas: Casa comunal de La Raya en Santa María en el distrito de Santiago.
-Panamá Oeste: Parque de Bejuco en el distrito de Chame.