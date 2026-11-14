  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Agroferias del IMA: conozca los puntos para este 16 y 17 de noviembre

El IMA anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 16 y martes 17 de noviembre.
El IMA anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 16 y martes 17 de noviembre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2026 14:40
Las agroferias del IMA llegarán a distintos sectores del país con productos de primera necesidad a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 16 y martes 17 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del lunes 16 y martes 17 de noviembre

Para este lunes 16 y martes 17 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

-Panamá Oeste: Cancha de Altos de San Francisco en Guadalupe en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha comunal de San Pablo Viejo en el distrito de David.

-Panamá: Gimnasio de Chilibre en el distrito de Panamá.

-Panamá Este: Comunidad de La 8 en Tortí en el distrito de Chepo.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

-Chiriquí: Cancha comunal de San Andrés en el distrito de Bugaba.

-Colón: Plaza Bomba Market en Nuevo Providencia en el distrito de Colón.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad Bisira en el distrito de Kankintú.

-Los Santos: Parque central de Guararé en el distrito de Guararé.

-Panamá: Predios de La Gobernación de Panamá en Calidonia en el distrito de Panamá.

-Darién: Terrenos de la Feria de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.

-Veraguas: Casa comunal de La Raya en Santa María en el distrito de Santiago.

-Panamá Oeste: Parque de Bejuco en el distrito de Chame.

Lo Nuevo