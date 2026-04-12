Empresarios exigen ley de Infraestructuras y debate sobre mina y corrupción

El sector privado del país coincide en un mensaje central: <b>el país enfrenta un momento decisivo que exige coordinación, liderazgo y decisiones de largo plazo</b>. Tanto la <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b> como la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) </a></b>ponen sobre la mesa prioridades que, desde su perspectiva, deberían marcar la agenda nacional.Por un lado, la presidenta de la Apede, <b><a href="/tag/-/meta/giulia-de-sanctis">Giulia De Sanctis</a></b>, parte de un hecho reciente para advertir sobre una debilidad estructural: <b>la falta de protocolos claros para responder a emergencias en infraestructuras estratégicas</b>. El<b> incidente en el <a href="/tag/-/meta/puente-de-las-americas">Puente de las Américas</a></b>, que paralizó la movilidad y afectó la actividad económica, es interpretado como una señal de alerta más amplia. El gremio subraya que<b> Panamá, por su rol logístico y de servicios, no puede permitirse improvisar cuando una infraestructura crítica falla</b>.Desde esta óptica, Apede respalda <b>la propuesta de una ley de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales</b>. El gremio destaca que la iniciativa introduce una visión integral de gestión de riesgos, que incluye amenazas físicas, operativas y cibernéticas, y propone instancias de coordinación interinstitucional como un consejo estratégico y un sistema de ciberdefensa. El énfasis está en la prevención: <b>pasar de la reacción a la anticipación mediante protocolos definidos, responsabilidades claras y cooperación público-privada</b>.En paralelo, la visión del sector empresarial se amplía en la columna del presidente de la Cciap, <b>Aurelio Barría Pino</b>, quien plantea que el país atraviesa una etapa de transformaciones que requieren liderazgo con propósito. Barría reconoce <b>avances en disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y credibilidad internacional, pero advierte que persisten desafíos urgentes</b>.Entre estos, menciona la discusión sobre la mina, el acceso al agua, la educación, la generación de empleo, el impulso al turismo y la lucha contra la corrupción como un eje transversal sin el cual el desarrollo se debilita. La columna enfatiza que crecer no basta:<b> el objetivo debe ser crecer con ética, legalidad y generación de oportunidades</b>.El texto también traza una hoja de ruta gremial con prioridades concretas: <b>impulsar la Ley de Pasantías para jóvenes, fortalecer el ecosistema emprendedor, atraer inversiones y reforzar el vínculo con los miembros del gremio</b>.En conjunto, ambos gremios reflejan una narrativa compartida: el sector privado busca incidir en la agenda pública con propuestas que combinan institucionalidad, planificación y colaboración. La coincidencia es clara: sin coordinación, previsión y confianza, los avances económicos y sociales del país corren el riesgo de estancarse. Para los gremios, el momento exige actuar como un solo equipo para sostener el desarrollo y la estabilidad nacional.