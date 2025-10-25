En medio de graduación, Rectora del ITSE responde cuestionamientos sobre ejecución del presupuesto

Un total de <b>276 estudiantes</b> del<b><a href="/tag/-/meta/itse-instituto-tecnico-superior-especializado-de-panama"> Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) </a></b>se graduaron y se convirtieron en parte de la <b>primera promoción de la Escuela de Innovación Digital y de la jornada nocturna</b> de este centro educativo.Al momento de tomar la palabra,<b> Milena Gómez Cedeño, gerente educativa y rectora del ITSE</b>, aprovechó la oportunidad para hacer una rendición de cuentas. Sus palabras surgieron en respuesta a los señalamientos hechos por el <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman"><b>ministro</b> </a><b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a> durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional</b> en el s<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/presupuesto-2026-avanza-termina-segundo-debate-con-57-votos-a-favor-NJ16972953" target="_blank">egundo debate del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026</a></b>, entre los cuales se indicó que en <i>el ITSE 'no (hay) un problema de recursos, es un problema de gestión'.</i>