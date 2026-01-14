EN VIVO | Tercer día de audiencia del caso Odebrecht desde el Palacio Gil Ponce

La fiscal Ruth Morcillo, encargada del Caso Odebrecht, está convencida que tienen lo necesario para probar el delito de blanqueo de capitales. Al salir de la audiencia, tras el segundo día en el juicio, dio declaraciones a los medios de comunicación social.

Este martes 13 de enero se celebró el segundo día del juicio por el Caso Odebrecht. El día arrancó y terminó con la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de más de 400 páginas que expone los detalles del caso sobre los que se sustenta el caso del Ministerio Público.

En esta lectura se revelan detalles sobre cómo operaba el esquema de sobornos, corrupción y blanqueo de capitales entre Odebrecht y funcionarios, políticos, empresarios, banqueros y particulares panameños.