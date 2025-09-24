Establecen cautelares para exfuncionario de Pandeportes

La <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b> presentó la imputación por el delito de peculado en el caso contra un <b>exfuncionario de <a href="/tag/-/meta/pandeportes-instituto-panameno-de-deportes">Pandeportes</a>,</b> que es investigado por una presunta lesión patrimonial al Estado de B/. 107,420.12.Pese a que la Fiscalía solicitó la detención provisional, el Juzgado de Garantías concedió al acusado una medida cautelar de reporte dos veces al mes, con prohibición de salida del país y de acercarse a Pandeportes.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/aprehenden-a-exasesor-legal-de-pandeportes-por-presunto-peculado-BP16193471" target="_blank">La aprehensión de este funcionario que ejercía como asesor legal se dio, el pasado lunes, en Aguadulce, provincia de Coclé.</a></b>El hecho ocurrió en 2018, se desembolsó dinero para construir una cancha sintética en la escuela Estela Sierra, pero la obra nunca se ejecutó.La <b>Fiscalía Anticorrupción</b> apeló esta decisión. La audiencia para resolver la apelación está programada para el jueves, 25 de septiembre.