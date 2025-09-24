Establecen cautelares para exfuncionario de Pandeportes

La Fiscalía Anticorrupción presentó la imputación por el delito de peculado en el caso contra un exfuncionario de Pandeportes, que es investigado por una presunta lesión patrimonial al Estado de B/. 107,420.12.

Pese a que la Fiscalía solicitó la detención provisional, el Juzgado de Garantías concedió al acusado una medida cautelar de reporte dos veces al mes, con prohibición de salida del país y de acercarse a Pandeportes.

La aprehensión de este funcionario que ejercía como asesor legal se dio, el pasado lunes, en Aguadulce, provincia de Coclé.

El hecho ocurrió en 2018, se desembolsó dinero para construir una cancha sintética en la escuela Estela Sierra, pero la obra nunca se ejecutó.

La Fiscalía Anticorrupción apeló esta decisión. La audiencia para resolver la apelación está programada para el jueves, 25 de septiembre.