Estados Unidos sanciona tres buques con bandera panameña vinculados a red petrolera de Irán

El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves 8 de octubre nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma” de Irán, en una operación que alcanza a 17 buques y varias empresas vinculadas al transporte de petróleo, productos derivados y petroquímicos iraníes.
Entre las embarcaciones sancionadas figuran tres con bandera panameña: BITU, STARWAY y MACKEREL.
La medida forma parte de Operation Economic Outcast, una ofensiva del Departamento del Tesoro estadounidense que busca cortar los canales utilizados por Irán para evadir sanciones y obtener ingresos de sus exportaciones petroleras.
El Departamento del Tesoro sostiene que la acción afecta a la mayor parte de la red de buques que todavía utiliza Teherán para mover petróleo y sus derivados hacia mercados extranjeros.
Uno de los barcos señalados es el BITU, un tanquero de asfalto y betún con bandera de Panamá y número IMO 9531765. Según el Tesoro estadounidense, la embarcación transportó más de 170,000 barriles de betún y asfalto iraní durante 2026. El buque está vinculado a la empresa Ornella Shipping Inc., registrada en las Islas Marshall.
También fue sancionado el STARWAY, un tanquero de productos químicos y petroleros con bandera panameña, IMO 9273246. Washington sostiene que transportó más de tres millones de barriles de nafta iraní desde 2025 y lo vincula con la empresa Hechuang International Group, con sede en China.
El tercer buque panameño incluido en la lista es el MACKEREL, un tanquero de productos químicos y petroleros, IMO 9234628. De acuerdo con el Tesoro, transportó más de 500,000 barriles de fuel oil iraní con alto contenido de azufre desde diciembre de 2025. La embarcación está vinculada a Betta Shipping Inc., con sede en las Islas Marshall.
Las tres embarcaciones aparecen en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con otros buques registrados bajo banderas de Comoras, Bahamas, Mongolia, Palau, Camerún, Vanuatu, Hong Kong, San Marino, Gambia y otras jurisdicciones.
La acción estadounidense no se limita a las embarcaciones. OFAC también designó a compañías vinculadas con su operación y con el sector petrolero y petroquímico iraní, bajo la Orden Ejecutiva 13902.
El Departamento del Tesoro afirma que la red funciona mediante empresas de distintos países y estructuras corporativas utilizadas para ocultar las operaciones y facilitar el transporte de productos iraníes.
La dependencia advirtió que continuará identificando y sancionando a quienes intenten mantener estos mecanismos de evasión.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que la operación busca cortar los ingresos que, según Washington, permiten al régimen iraní financiar sus actividades militares y regionales.
A partir de las designaciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
La normativa estadounidense también restringe, salvo autorización o exención, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados. Además, determinadas operaciones de instituciones financieras extranjeras con personas designadas pueden exponerlas a sanciones secundarias.
El Tesoro, sin embargo, también retiró de su lista a dos buques que habían sido sancionados anteriormente: HAKUNA MATATA y PINOCCHIO. Según OFAC, ambos fueron vendidos a operadores no sancionados y dejaron de formar parte de la red de la “flota fantasma”, por lo que podrán reincorporarse a operaciones marítimas consideradas lícitas.
La nueva medida coloca nuevamente al registro de bandera panameña en el centro de una acción de OFAC contra la red marítima utilizada por Irán.
Hasta el momento, el comunicado estadounidense identifica a los tres buques por su bandera, propietarios y operadores relacionados, pero no establece en este documento que las autoridades panameñas hayan participado en las operaciones señaladas.
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