Estados Unidos sanciona tres buques con bandera panameña vinculados a red petrolera de Irán

El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves 8 de octubre nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma” de Irán, en una operación que alcanza a 17 buques y varias empresas vinculadas al transporte de petróleo, productos derivados y petroquímicos iraníes. Entre las embarcaciones sancionadas figuran tres con bandera panameña: BITU, STARWAY y MACKEREL. La medida forma parte de Operation Economic Outcast, una ofensiva del Departamento del Tesoro estadounidense que busca cortar los canales utilizados por Irán para evadir sanciones y obtener ingresos de sus exportaciones petroleras.

El Departamento del Tesoro sostiene que la acción afecta a la mayor parte de la red de buques que todavía utiliza Teherán para mover petróleo y sus derivados hacia mercados extranjeros.

Tres buques con bandera panameña

Uno de los barcos señalados es el BITU, un tanquero de asfalto y betún con bandera de Panamá y número IMO 9531765. Según el Tesoro estadounidense, la embarcación transportó más de 170,000 barriles de betún y asfalto iraní durante 2026. El buque está vinculado a la empresa Ornella Shipping Inc., registrada en las Islas Marshall. También fue sancionado el STARWAY, un tanquero de productos químicos y petroleros con bandera panameña, IMO 9273246. Washington sostiene que transportó más de tres millones de barriles de nafta iraní desde 2025 y lo vincula con la empresa Hechuang International Group, con sede en China. El tercer buque panameño incluido en la lista es el MACKEREL, un tanquero de productos químicos y petroleros, IMO 9234628. De acuerdo con el Tesoro, transportó más de 500,000 barriles de fuel oil iraní con alto contenido de azufre desde diciembre de 2025. La embarcación está vinculada a Betta Shipping Inc., con sede en las Islas Marshall. Las tres embarcaciones aparecen en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con otros buques registrados bajo banderas de Comoras, Bahamas, Mongolia, Palau, Camerún, Vanuatu, Hong Kong, San Marino, Gambia y otras jurisdicciones.

Washington apunta a la red detrás de los buques