Estamentos de seguridad llevan alegría navideña a niños del Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud

Los estamentos de seguridad de Panamá, liderados por el ministro de Seguridad Pública, <b>Frank Alexis Abrego</b>, organizaron este miércoles una <b>fiesta de Navidad</b> para los niños hospitalizados y de atención diaria en el <b>Hospital Pediátrico de Alta Complejidad</b>, ubicado en la Ciudad de la Salud.La actividad, realizada en coordinación con la <b>Caja de Seguro Social</b>, estuvo marcada por un ambiente de alegría y solidaridad. Los pequeños recibieron regalos y participaron de un programa recreativo que incluyó payasos, la visita de Santa Claus y superhéroes, además de golosinas, refrescos y otras sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.Durante el encuentro, el ministro Abrego destacó que la iniciativa tiene como objetivo <b>llevar esperanza y momentos de felicidad</b> a los pacientes pediátricos y a sus familias en una época especialmente sensible como la Navidad. Asimismo, subrayó el compromiso de los cuerpos de seguridad con las comunidades más vulnerables y con acciones que trascienden su labor cotidiana.