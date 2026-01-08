Estamentos de seguridad llevan alegría navideña a niños del Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud

Los estamentos de seguridad de Panamá, liderados por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, organizaron este miércoles una fiesta de Navidad para los niños hospitalizados y de atención diaria en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, ubicado en la Ciudad de la Salud.

La actividad, realizada en coordinación con la Caja de Seguro Social, estuvo marcada por un ambiente de alegría y solidaridad. Los pequeños recibieron regalos y participaron de un programa recreativo que incluyó payasos, la visita de Santa Claus y superhéroes, además de golosinas, refrescos y otras sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Durante el encuentro, el ministro Abrego destacó que la iniciativa tiene como objetivo llevar esperanza y momentos de felicidad a los pacientes pediátricos y a sus familias en una época especialmente sensible como la Navidad. Asimismo, subrayó el compromiso de los cuerpos de seguridad con las comunidades más vulnerables y con acciones que trascienden su labor cotidiana.