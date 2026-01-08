  1. Inicio
Estamentos de seguridad llevan alegría navideña a niños del Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud

| Cedida
Laura Chang
  • 08/01/2026 10:54
Durante el encuentro, Abrego destacó que la iniciativa tiene como objetivo llevar esperanza y momentos de felicidad a los pacientes pediátricos.

Los estamentos de seguridad de Panamá, liderados por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, organizaron este miércoles una fiesta de Navidad para los niños hospitalizados y de atención diaria en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, ubicado en la Ciudad de la Salud.

La actividad, realizada en coordinación con la Caja de Seguro Social, estuvo marcada por un ambiente de alegría y solidaridad. Los pequeños recibieron regalos y participaron de un programa recreativo que incluyó payasos, la visita de Santa Claus y superhéroes, además de golosinas, refrescos y otras sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Durante el encuentro, el ministro Abrego destacó que la iniciativa tiene como objetivo llevar esperanza y momentos de felicidad a los pacientes pediátricos y a sus familias en una época especialmente sensible como la Navidad. Asimismo, subrayó el compromiso de los cuerpos de seguridad con las comunidades más vulnerables y con acciones que trascienden su labor cotidiana.

| Cedida

La jornada concluyó con sonrisas y muestras de entusiasmo por parte de los niños, padres y médico personal, dejando en evidencia que la unión de esfuerzos institucionales puede transformar la temporada navideña en un recuerdo significativo para quienes enfrentan procesos de salud complejos.

La actividad forma parte de las acciones sociales que desarrollan los estamentos de seguridad en distintos puntos del país, reforzando el vínculo entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, especialmente en espacios dedicados al cuidado y bienestar de la niñez panameña.

