Estas son las objeciones de los abogados a las pruebas en la audiencia del caso Odebrecht

Traductores no identificados y transcripciones sin video original de las declaraciones. Estas son las principales objeciones de los abogados defensores en el juicio Odebrecht a las pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público.

Las objeciones convergieron particularmente en la prueba No. 2, que consiste en declaraciones del exejecutivo de Odebrecht Olivio Rodrígues. Los abogados defensores cuestionaron que no cuentan con el dispositivo original de dónde se obtuvieron las declaraciones y que no se presenta identificación de los traductores ni idoneidad de los mismos.

Otro elemento clave es la Prueba #9, que se refiere a la sentencia de Estados Unidos por el caso Odebrecht y comprende declaraciones en inglés, portugués y sus respectivas traducciones al español. Además de nuevamente objetar la falta de identificación de los traductores, ni su idoneidad, también se cuestionó su utilidad.

El abogado Rolando Rodríguez, quien representa al exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, manifestó que los documentos presentados coinciden con la información suministrada en Brasil, recordando que la jurisdicción brasileña ya determinó que estas pruebas son inutilizables para la jurisdicción panameña.

Se espera que este miércoles se presenten todas las objeciones de la defensa sobre las pruebas y que la jueza Baloisa Marquínez decida si se aceptan, o no. Luego le corresponderá a la defensa presentar si desea sus pruebas extraordinarias.