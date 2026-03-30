Exdiputado Luis Ernesto Carles renuncia al Partido Panameñista

<a href="/tag/-/meta/luis-ernesto-carles">El exdiputado y exministro de Trabajo Luis Ernesto Carles Rudy</a> formalizó su<b> renuncia al Partido Panameñista </b>mediante un pronunciamiento fechado el 27 de marzo de 2026.Carles, quien ejerció como diputado durante el período 2019-2024 y como ministro de Trabajo entre 2014 y 2018, indicó que su decisión se produce tras un proceso de reflexión personal.En el documento, el exfuncionario señaló que su incursión en la política estuvo orientada a la promoción de derechos y a la búsqueda de una justicia social más incluyente, en concordancia con su formación personal e ideológica.También afirmó que, durante su desempeño en cargos de dirección nacional, procuró ejercer sus funciones con base en el compromiso, el servicio, la transparencia y la construcción de consensos.El exdiputado indicó que en diversas ocasiones planteó dentro del colectivo político la necesidad de asumir posiciones en defensa de temas como los programas sociales y la seguridad social de los trabajadores.Asimismo, mencionó que existieron intentos de impulsar una renovación interna dentro del partido, los cuales —según expresó— no prosperaron.En su comunicado, <b>Carles sostuvo que su renuncia responde a la necesidad de actuar conforme a sus principios y convicciones.</b>Finalmente, señaló que continuará como ciudadano comprometido con la búsqueda de un mejor país y con una posición definida frente a los temas que considere relevantes.