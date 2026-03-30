Exdiputado Luis Ernesto Carles renuncia al Partido Panameñista

El exdiputado y exministro de Trabajo Luis Ernesto Carles Rudy formalizó su renuncia al Partido Panameñista mediante un pronunciamiento fechado el 27 de marzo de 2026.

Carles, quien ejerció como diputado durante el período 2019-2024 y como ministro de Trabajo entre 2014 y 2018, indicó que su decisión se produce tras un proceso de reflexión personal.

En el documento, el exfuncionario señaló que su incursión en la política estuvo orientada a la promoción de derechos y a la búsqueda de una justicia social más incluyente, en concordancia con su formación personal e ideológica.

También afirmó que, durante su desempeño en cargos de dirección nacional, procuró ejercer sus funciones con base en el compromiso, el servicio, la transparencia y la construcción de consensos.

El exdiputado indicó que en diversas ocasiones planteó dentro del colectivo político la necesidad de asumir posiciones en defensa de temas como los programas sociales y la seguridad social de los trabajadores.

Asimismo, mencionó que existieron intentos de impulsar una renovación interna dentro del partido, los cuales —según expresó— no prosperaron.

En su comunicado, Carles sostuvo que su renuncia responde a la necesidad de actuar conforme a sus principios y convicciones.

Finalmente, señaló que continuará como ciudadano comprometido con la búsqueda de un mejor país y con una posición definida frente a los temas que considere relevantes.