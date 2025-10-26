Explosión en Alsacia Tower eleva las alertas: SPIA exige estricto cumplimiento de normas de gas

En atención a ello, la <b><a href="/tag/-/meta/spia-sociedad-panamena-de-ingenieros-y-arquitectos">SPIA</a></b> exhorta a la población, empresas instaladoras y autoridades locales a reforzar las medidas de prevención y control, siguiendo una serie de recomendaciones esenciales. Entre ellas, destacan que toda instalación, reparación o modificación de sistemas de gas debe ser ejecutada por <b>'profesionales idóneos registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura'</b>. Además, se deben realizar inspecciones periódicas a las conexiones, válvulas y mangueras, y evitar el uso de <i>'materiales no certificados o adaptaciones improvisadas, las cuales representan un alto riesgo de fugas o explosiones'.</i>