  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Explosión en Alsacia Tower eleva las alertas: SPIA exige estricto cumplimiento de normas de gas

La explosión ocurrida en el piso 13 de Alsacia Tower, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, afectó a tres miembros de una familia.
La explosión ocurrida en el piso 13 de Alsacia Tower, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, afectó a tres miembros de una familia. BCBP
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/10/2025 08:26
En lo que va del 2025, las atenciones por escapes de gas superan las 600, según las estadísticasde los bomberos n

La reciente explosión ocurrida en el Alsacia Tower, en la Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), que ha dejado una persona fallecida y dos heridos, entre ellos un menor de 9 años, ha encendido nuevamente las alertas sobre la seguridad en los edificios y el manejo del gas doméstico.

En el último informe, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá detalló que, en lo que va del 2025, las atenciones por escapes de gas superan las 600, y tan solo el fin de semana pasado, se atendieron 13 casos, según detalló el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas.

El llamado de la SPIA a la seguridad con los sistemas de gas doméstico

Ante lo ocurrido en el Alsacia Tower, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) emitió un comunicado manifestando su preocupación por los incidentes relacionados con los sistemas de gas doméstico.

La SPIA, en su rol de cuerpo consultivo, manifestó que los incidentes que han causado luto y dolor ”podrían haberse evitado mediante el cumplimiento estricto de las normas técnicas establecidas en nuestro país”.

En atención a ello, la SPIA exhorta a la población, empresas instaladoras y autoridades locales a reforzar las medidas de prevención y control, siguiendo una serie de recomendaciones esenciales. Entre ellas, destacan que toda instalación, reparación o modificación de sistemas de gas debe ser ejecutada por ”profesionales idóneos registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura”. Además, se deben realizar inspecciones periódicas a las conexiones, válvulas y mangueras, y evitar el uso de ”materiales no certificados o adaptaciones improvisadas, las cuales representan un alto riesgo de fugas o explosiones”.

El organismo también aconsejó mantener una adecuada ventilación en las áreas de gas y ”Reportar de inmediato cualquier fuga o sospecha de escape a los cuerpos de emergencia o autoridades locales, evitando encender luces, electrodomésticos o fuentes de calor cercanas”.

El presidente de la SPIA, Ing. Ricardo Emilio Pulido, reitera que ”la seguridad humana en las edificaciones y en los hogares depende del estricto cumplimiento de las normas técnicas y de la responsabilidad profesional de quienes intervienen en estas instalaciones, siendo un compromiso de todos”.

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo