Explosión en Alsacia Tower eleva las alertas: SPIA exige estricto cumplimiento de normas de gas

La reciente explosión ocurrida en el Alsacia Tower, en la Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), que ha dejado una persona fallecida y dos heridos, entre ellos un menor de 9 años, ha encendido nuevamente las alertas sobre la seguridad en los edificios y el manejo del gas doméstico.

En el último informe, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá detalló que, en lo que va del 2025, las atenciones por escapes de gas superan las 600, y tan solo el fin de semana pasado, se atendieron 13 casos, según detalló el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas.

El llamado de la SPIA a la seguridad con los sistemas de gas doméstico

Ante lo ocurrido en el Alsacia Tower, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) emitió un comunicado manifestando su preocupación por los incidentes relacionados con los sistemas de gas doméstico.

La SPIA, en su rol de cuerpo consultivo, manifestó que los incidentes que han causado luto y dolor ”podrían haberse evitado mediante el cumplimiento estricto de las normas técnicas establecidas en nuestro país”.