Fallece Joaquín Vásquez, referente de la memoria histórica panameña

La mañana de este miércoles 27 de mayo se conoció el fallecimiento de Joaquín Vásquez, director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, dirigente político, consultor y exrepresentante del corregimiento de Ancón.

Vásquez fue ampliamente reconocido por su constante labor en la preservación de la memoria histórica panameña, especialmente por mantener vigente el legado de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964 y la defensa del reconocimiento de los mártires y sobrevivientes de aquellos acontecimientos.

Desde la Asociación Centinelas del Canal promovió actos conmemorativos, vigilias, debates y actividades educativas relacionadas con la soberanía nacional y la historia del Canal de Panamá, convirtiéndose en una figura recurrente en la discusión pública sobre estos temas.

A lo largo de su trayectoria también participó activamente en la vida política nacional.

Fue representante del corregimiento de Ancón y militó en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde ocupó diversos cargos de liderazgo, entre ellos secretario general del Frente de la Juventud a inicios de los años 2000 y miembro de estructuras organizativas del colectivo.

Además de su faceta política y comunitaria, se desempeñó como consultor en ciencias políticas y relaciones públicas, así como productor y conductor del programa radial y digital Sembradores de Futuro.

En el sector público ocupó cargos técnicos e institucionales, incluyendo funciones como secretario general encargado y asesor en el Ministerio de Gobierno.

Vásquez también era hijo de Ramiro Vásquez Chambonnet, histórico dirigente político del PRD y combatiente de la Gesta del 9 de Enero, quien resultó herido de bala durante los enfrentamientos de 1964.