Arte con causa: Abou Saad Shriners Panamá fortalece su misión con subasta por la niñez

Aunque en Panamá existen diversas organizaciones de apoyo social y médico, Abou Saad Shriners se enfoca específicamente en menores de edad con problemas ortopédicos y quemaduras severas.La institución realiza evaluaciones médicas periódicas y, cuando el caso lo requiere, coordina el traslado de los pacientes hacia hospitales especializados de la red Shriners Children’s.'Nosotros no distinguimos de raza, credo o situación económica, ni nacionalidad tampoco. Cualquier niño que tenga un accidente aquí en Panamá, sea de Panamá o sea extranjero, sea del interior o sea de la capital, nosotros lo vamos a atender con mucho cariño', explicó Rodríguez.Rodríguez destacó que la labor de Abou Saad Shriners Panamá se mantiene activa durante todo el año gracias al trabajo constante de voluntarios y familias que impulsan actividades benéficas para sostener el programa infantil. Según explicó, la organización busca que las personas colaboren mientras participan y disfrutan de eventos culturales y recreativos. 'No hay nada más bonito que arrodillarse a ayudar a un niño que necesita', expresó. Además, señaló que la filosofía de los Shriners consiste en 'ayudar a los niños mientras nosotros nos divertimos con nuestra familia', resaltando que se trata de una organización familiar en la que participan esposas, hijos, hermanos y amigos en cada actividad solidaria.