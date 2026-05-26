Arte con causa: Abou Saad Shriners Panamá fortalece su misión con subasta por la niñez

Desde hace más de cien años, Abou Saad Shriners Panamá trabaja en silencio para ayudar a niños con condiciones ortopédicas complejas y quemaduras severas que requieren atención médica especializada fuera del país. Detrás de cada traslado médico, cada cirugía y cada tratamiento prolongado existe una red de voluntarios, familias y actividades benéficas que buscan sostener una misión que, según sus miembros, no se detiene ningún día del año. Ahora, la organización apuesta por el arte como una nueva forma de recaudar fondos y, al mismo tiempo, visibilizar una realidad que muchas veces pasa desapercibida: la de niños panameños y latinoamericanos que dependen de apoyo solidario para acceder a tratamientos especializados en hospitales de Estados Unidos, México y Canadá. La iniciativa tomará forma hoy miércoles 27 de mayo, con una subasta que reunirá más de 80 obras de artistas nacionales e internacionales, cuyos fondos serán destinados al Programa de Niños de Abou Saad Shriners. Para Reinier Rodríguez Guillén, encargado de la subasta, la actividad representa mucho más que un evento cultural. “Desde hace ya más de 100 años estamos ayudando a los niños con problemas de ortopedia y con problemas de quemaduras severas. Como tal, nosotros estamos constantemente haciendo actividades benéficas para poder recaudar fondos, para poder sufragar los costos de transporte y de estadía de estos niños a los hospitales de Shriners en Estados Unidos, México y Canadá”, explicó a La Estrella de Panamá. Según detalló, muchos de los pacientes necesitan viajar acompañados de un familiar durante semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad del tratamiento. La organización cubre gastos de transporte aéreo, hospedaje, logística y acompañamiento, permitiendo que las familias puedan enfocarse únicamente en la recuperación de sus hijos. “En Abou Saad los dineros que nosotros recaudamos con nuestras actividades o que nos donan son 100% para el programa de niños”, aseguró Rodríguez.

Niños que necesitan atención especializada

Aunque en Panamá existen diversas organizaciones de apoyo social y médico, Abou Saad Shriners se enfoca específicamente en menores de edad con problemas ortopédicos y quemaduras severas. La institución realiza evaluaciones médicas periódicas y, cuando el caso lo requiere, coordina el traslado de los pacientes hacia hospitales especializados de la red Shriners Children’s. “Nosotros no distinguimos de raza, credo o situación económica, ni nacionalidad tampoco. Cualquier niño que tenga un accidente aquí en Panamá, sea de Panamá o sea extranjero, sea del interior o sea de la capital, nosotros lo vamos a atender con mucho cariño”, explicó Rodríguez. Rodríguez destacó que la labor de Abou Saad Shriners Panamá se mantiene activa durante todo el año gracias al trabajo constante de voluntarios y familias que impulsan actividades benéficas para sostener el programa infantil. Según explicó, la organización busca que las personas colaboren mientras participan y disfrutan de eventos culturales y recreativos. “No hay nada más bonito que arrodillarse a ayudar a un niño que necesita”, expresó. Además, señaló que la filosofía de los Shriners consiste en “ayudar a los niños mientras nosotros nos divertimos con nuestra familia”, resaltando que se trata de una organización familiar en la que participan esposas, hijos, hermanos y amigos en cada actividad solidaria.

El arte como puente solidario

La idea de unir arte y filantropía venía desarrollándose desde antes de la pandemia. Rodríguez relató que varios miembros de la organización han mantenido vínculos cercanos con el mundo artístico durante años. En su caso, estuvo vinculado durante más de una década a una galería de arte familiar, experiencia que le permitió construir relaciones con artistas panameños que hoy participan en la iniciativa. “Siempre hemos tenido como ese contacto con el mundo del arte, ¿no? Entonces, a través de eso, pues, decimos un día, sentarnos, oye, vamos a funcionar ambas cosas, esa pasión, ese amor por el arte, con la filantropía nuestra, con la misiónnuestra de ayudar a los niños”, señaló. La convocatoria terminó superando las expectativas iniciales. Lo que comenzó como un proyecto para reunir entre 50 y 60 piezas terminó convirtiéndose en una colección de más de 80 obras de 70 artistas. La subasta incluirá trabajos de figuras reconocidas de la plástica panameña como Coqui Calderón, Eduardo Navarro y Alicia Viteri, además de artistas contemporáneos y emergentes de Panamá, Cuba, Argentina, Colombia y El Salvador. También habrá esculturas, serigrafías, dibujos y óleos de distintos formatos y precios. “Nos llena de orgullo, nos llena el corazón de gratitud, realmente lo tenemos hecho porque hemos pedido a los artistas que nos apoyen y ha sido, la convocatoria ha sido fantástica”, expresó Rodríguez.

Más que recaudar fondos

Aunque el objetivo principal es recaudar recursos para sostener los tratamientos y traslados médicos, desde la organización insisten en que la actividad también busca generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad colectiva. La filosofía de los Shriners, explicó, ha sido históricamente combinar el servicio comunitario con actividades familiares y culturales que permitan involucrar a la sociedad de manera cercana y participativa. Por ello, más que una simple subasta, la organización espera que el evento funcione como un espacio donde las personas puedan conocer de cerca la labor humanitaria que realizan desde Panamá para cientos de niños de la región. “Lo que le pedimos nosotros al pueblo es que nos acompañen, nos conozcan y que conozcan lo que nosotros hacemos por los niños de Panamá y de Latinoamérica.”, concluyó.