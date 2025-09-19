  1. Inicio
PANAMÁ

Fiscalía Anticorrupción investiga uso de fondos públicos para cirugías bariátricas

La Fiscalía Anticorrupción avanza en el proceso de investigación. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 19/09/2025 07:19
El Ministerio Público ha desarrollado diligencias en varias entidades instituciones públicas como parte del proceso de investigación por presunto delito contra la administración pública.

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado un proceso de investigación ante la presunta comisión del delito contra la administración pública.

En medio de las diligencias, la Fiscalía ha visitado oficinas de la Caja de Seguro Social, Ministerio de la Presidencia y el Banco Nacional de Panamá, donde se han realizado entrevistas y revisión de documentación.

La investigación se basa en una denuncia presentada por un abogado, la se refiere al pago de cirugías bariátricas con fondos del Estado, asignados al Despacho Superior durante el periodo 2019-2024.

Se estima que la lesión ascendería a 597 mil dólares.

