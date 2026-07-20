Fraude cibernético afecta al 34% de migrantes que envían remesas

El millonario e histórico flujo de dinero que sostiene a millones de familias en <a href="/tag/-/meta/america-latina">América Latina</a> opera sobre una estructura frágil. A pesar del avance de la tecnología financiera, los trabajadores migrantes enfrentan severas brechas de protección y un asedio constante del crimen cibernético.Un estudio publicado por la aseguradora Chubb, titulado <b>'The Remittance Trust Trap: Revealing Hidden Vulnerabilities'</b>, reveló que el <b>34%</b> de los remitentes internacionales ha sido víctima de estafas electrónicas.La investigación, realizada por la firma Opinium Research sobre una muestra de <b>3,502 </b>adultos en seis mercados clave (Estados Unidos, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Australia), introduce el Sender Market Vulnerability Index (SMVI). Esta herramienta evalúa las dimensiones económica, social y tecnológica del remitente, desnudando una paradoja: la alta confianza del usuario en su aplicación de pago enmascara una vulnerabilidad real ante imprevistos.