Gabinete impulsa estándares globales de medición en Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 11-26 que adopta la Convención del Metro, un paso clave para que Panamá se integre plenamente a los mecanismos internacionales de medición que garantizan la trazabilidad, uniformidad y comparabilidad de los datos.

La convención, firmada en París en 1875 y modificada en 1921, establece el marco jurídico que sustenta el sistema internacional de metrología. Este sistema es esencial para la competitividad económica, la innovación, la industria, la salud, la seguridad y la protección del consumidor.

De acuerdo con el comunicado oficial divulagado la noche de este 7 de abril, la iniciativa fortalece la infraestructura nacional de calidad del país al alinearse con estándares científicos y técnicos reconocidos globalmente. Además, establece el funcionamiento de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas como una institución científica internacional permanente encargada de la conservación de prototipos internacionales, la comparación de patrones nacionales y el desarrollo de actividades técnico-científicas de alta precisión.

El proyecto también define derechos y obligaciones para los Estados parte, entre ellos la participación en las Conferencias Generales de Pesas y Medidas, la integración al Comité Internacional de Pesas y Medidas y la contribución financiera basada en la población.

En paralelo, el Gabinete dio luz verde al proyecto de ley N.° 12-26, que aprueba el Convenio para establecer una Organización Internacional de Metrología Legal. Este instrumento permitirá a Panamá convertirse en miembro pleno, con voz y voto, superando su actual condición de miembro correspondiente.

Actualmente, esa categoría limita la participación del país en la Conferencia Internacional y le impide incidir en la toma de decisiones. Con la membresía plena, Panamá accederá a los comités técnicos responsables de elaborar normas que impactan directamente en actividades económicas y regulatorias.

La medida busca fortalecer la cultura de calidad, promover la armonización técnica con otros Estados, mejorar la competitividad del sector productivo y facilitar el comercio internacional de bienes y servicios.

Asimismo, se indicó que el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep AIP), como instituto nacional de metrología, asumirá los costos asociados a la membresía plena, garantizando la sostenibilidad técnica, operativa y financiera de la participación del país en estas instancias internacionales.