Herrera reivindica el consenso como legado de su presidencia

Con un discurso centrado en la defensa del diálogo como herramienta para superar las diferencias políticas, el presidente saliente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, presentó este miércoles el balance de su gestión al frente del Órgano Legislativo y afirmó que el principal legado de su administración fue demostrar que el consenso puede traducirse en resultados para el país.

Durante la sesión de clausura del período legislativo, Herrera sostuvo que la Asamblea logró construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas mediante el diálogo y el respeto, en un contexto marcado por la pluralidad de bancadas.

“Aprendimos que no hace falta pensar igual para avanzar juntos”, expresó al recordar que durante su presidencia se privilegiaron las conversaciones con diputados de todas las bancadas, así como con representantes del sector empresarial, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Uno de los principales logros que destacó fue la aprobación unánime del proyecto de ley sobre Sustancia Económica, una iniciativa que obtuvo el respaldo de los 70 diputados. Según Herrera, ese resultado evidenció que era posible alcanzar consensos incluso en temas complejos cuando se prioriza el interés nacional sobre las diferencias políticas.

El diputado también defendió el manejo administrativo de la Asamblea. Afirmó que durante su gestión se ejecutó el presupuesto con responsabilidad y se generaron ahorros que, a su juicio, permiten destinar mayores recursos a proyectos prioritarios para la población.

Asimismo, señaló que la Comisión de Presupuesto respaldó iniciativas dirigidas a reactivar proyectos públicos, impulsar el empleo y dinamizar la economía.

Aunque hizo un balance positivo de su administración, Herrera reconoció que quedaron desafíos pendientes. “No lo hicimos todo perfecto”, manifestó, al tiempo que aseguró que la gestión actuó con honestidad y transparencia.

En otro de los pasajes de su intervención, destacó la relación institucional que mantuvo la Asamblea con los órganos Ejecutivo y Judicial. Sostuvo que la independencia entre poderes no debe entenderse como confrontación, sino como una oportunidad para coordinar acciones en beneficio del país.

El presidente saliente también agradeció el respaldo de diputados de todas las bancadas, funcionarios legislativos, gremios empresariales, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía.

Al cerrar su intervención, dirigió un mensaje a quien asumirá la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo exhortó a preservar los espacios de diálogo construidos durante el último año y a mantener la búsqueda de consensos como mecanismo para fortalecer la institucionalidad.

“El futuro de Panamá no se construye gritando más fuerte que el otro. Se construye dialogando, escuchando y trabajando juntos”, concluyó.