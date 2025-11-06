Hospital Regional de Panamá Norte: inversión de $60 millones transformará la atención médica

La esperanza de los recidentes de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo empieza a tomar forma. Tras años de espera, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Alcaldía de Panamá sellaron un convenio que permitirá la construcción del Hospital Regional de Panamá Norte, una obra que promete transformar la atención médica en esta zona del país.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quienes oficializaron la entrega de tres globos de terreno (6.7 hectáreas en total) al Minsa por un periodo de 30 años.

Este espacio será el punto donde se levantará el nuevo hospital, que contará con una inversión inicial de 60 millones de dólares.

“El hospital que aquí se construirá ha sido largamente anhelado por las comunidades de este sector de la provincia de Panamá, que durante años han tenido que viajar largas distancias, sorteando en muchas ocasiones interminables tranques o trasbordos de transporte público para tener acceso a servicios de salud, ya sea en el Hospital San Miguel Arcángel, el Hospital Santo Tomás o el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social”, expresó el ministro Boyd Galindo durante el acto de firma.

Según el cronograma del proyecto, en los próximos seis meses se realizará el proceso de licitación, y las obras podrían extenderse por unos 24 meses, marcando así el inicio de una nueva era en materia de salud pública para Panamá Norte.

Por su parte, Mizrachi destacó el compromiso de su administración con una gestión pública más humana y eficiente.

“Durante años, muchas administraciones mantuvieron terrenos sin uso, mientras las comunidades seguían esperando soluciones. Hoy le damos un propósito real a un terreno municipal: la salud de nuestra gente”, subrayó el alcalde.

Además, la iniciativa representa un avance en infraestructura hospitalaria, responde al crecimiento acelerado de la población en el norte del distrito de Panamá, donde miles de familias enfrentan dificultades diarias para acceder a servicios médicos.

Con esta obra, Panamá norte da un paso firme hacia un futuro más equitativo, donde la salud dejará de ser un privilegio distante para convertirse en un derecho tangible y cercano.