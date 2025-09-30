Hospitales en estado crítico y sin medicinas, revela informe de Defensoría

El informe revela que varios hospitales sufren de déficit de agua potable, filtraciones en los techos y paredes, lo cual afecta a baños, sanitarios y lavabos. Los inspectores encontraron palomas dentro de hospitales, especialmente peligrosas por las enfermedades que pueden transmitir a través de sus heces.'Las salas de urgencias están sobrecargadas, con falta de salas de observación o capacidad empleada. En algunas áreas, usan áreas críticas para múltiples funciones. En farmacias, el abastecimiento está incompleto', detalló Leblanc.Precisó que en el Hospital Gustavo Nelson Collado, de la provincia de Herrera, solo se reciben 5 mil de los 20 mil medicamentos solicitados. En los hospitales rurales faltan analgésicos, medicamentos orales e inyectables, antibióticos y reactivos de laboratorio esenciales. En San Félix algunos antivirales están agotados, y en el Materno Infantil José Domingo de Obaldía, los insumos para urgencias pediátricas no siempre están disponibles.El defensor también señaló que es necesario que el sistema penitenciario realice sus propias compras de medicamentos e insumos, ya que actualmente dependen de otros hospitales que ya están sobrecargados.