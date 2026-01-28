Iglesia panameña somete a escrutinio su respuesta a casos de abuso

<b>Escucha de víctimas y plazos del proceso</b>Durante su estancia en Panamá, la Comisión iniciará la recolección y análisis de datos mediante la revisión de documentos institucionales y la realización de entrevistas. Una fase central será la escucha de víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y adolescencia.Este proceso se desarrollará en coordinación con la Oficina Arquidiocesana de Escucha, desde el 29 de enero hasta el 30 de abril de 2026, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y respeto, con el objetivo de promover la verdad y la sanación.Las personas que hayan sufrido abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden escribir al correo electrónico denuncia@comisiontransparencia.com Los mensajes serán atendidos directamente por integrantes de la Comisión, quienes garantizarán la absoluta confidencialidad de los casos.<b>Informe final en 2026</b>La Comisión de Transparencia prevé publicar un informe con las conclusiones de su investigación en septiembre de 2026. La Arquidiócesis espera que este documento contribuya al proceso de sanación de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas de prevención y gestión de casos de abuso dentro de la Iglesia en Panamá