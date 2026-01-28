  1. Inicio
Iglesia panameña somete a escrutinio su respuesta a casos de abuso

Una Comisión de Transparencia analizará el manejo institucional de denuncias de abuso y escuchará a víctimas bajo protocolos confidenciales.
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 28/01/2026 14:42
La Arquidiócesis de Panamá anunció una revisión independiente sobre su actuación en casos de abuso ocurridos entre 2001 y 2025

La Arquidiócesis de Panamá anunció la apertura de una valoración institucional profunda sobre su actuación frente a los casos de abuso de menores y personas vulnerables registrados entre los años 2001 y 2025. El proceso será conducido por una Comisión de Transparencia (CT) conformada por expertos independientes, según se informó este miércoles 28 de enero durante una conferencia de prensa.

El Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, explicó que esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad y apertura institucional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.

“La Iglesia Arquidiocesana se abre con humildad a esta mirada externa e independiente, reafirmando nuestra política de tolerancia cero ante el abuso de menores y personas vulnerables”, afirmó Ulloa Mendieta, al tiempo que subrayó la importancia de aprender de los errores y mejorar los procesos internos.

Acompañamiento a las víctimas y espacios seguros

Desde la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, el psicólogo Gerardo Guerrel, encargado de esta instancia, destacó que en los últimos años se ha trabajado en la consolidación de la Pastoral del Cuidado y Prevención, que ya cuenta con dos años de funcionamiento.

Guerrel valoró la intervención de la Comisión como una oportunidad clave para la institución. “Abrirnos a una mirada externa nos permitirá identificar con claridad nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que aún no han podido hablar sobre situaciones de abuso a acercarse durante este proceso. “Buscamos garantizar espacios cada vez más seguros para la escucha y minimizar el riesgo de revictimización”, puntualizó.

Cumplimiento del marco legal panameño

Por su parte, el abogado Adrián Cuevas, miembro del equipo de la Oficina de Escucha, explicó que la Iglesia maneja las obligaciones del Derecho Canónico en paralelo con el Derecho Penal y Civil panameños, siguiendo los lineamientos de la Santa Sede.

Cuevas fue enfático al reiterar el compromiso institucional de cumplir con las leyes del país. “Ante el conocimiento de casos de abuso de menores, existe el compromiso de proceder con la denuncia ante las autoridades competentes”, aseguró.

El jurista también destacó la necesidad de respetar el debido proceso. “Es vital preservar la presunción de inocencia hasta que se determine, de manera justa y concluyente, si se ha cometido un delito”, añadió.

Una revisión integral y multidisciplinaria

El padre Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, explicó que la evaluación tendrá un enfoque holístico, que va más allá de los datos estadísticos.

“El objetivo es comprender cómo se produjeron estos casos y cuál fue la reacción institucional ante ellos, para proponer mejores mecanismos de acompañamiento a las víctimas, sus familias y comunidades”, indicó.

La Comisión trabajará como un grupo de investigación financiado por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y la Universidad Villanueva, en España. La revisión abarcará seis ámbitos: jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural.

Escucha de víctimas y plazos del proceso

Durante su estancia en Panamá, la Comisión iniciará la recolección y análisis de datos mediante la revisión de documentos institucionales y la realización de entrevistas. Una fase central será la escucha de víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y adolescencia.

Este proceso se desarrollará en coordinación con la Oficina Arquidiocesana de Escucha, desde el 29 de enero hasta el 30 de abril de 2026, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y respeto, con el objetivo de promover la verdad y la sanación.

Las personas que hayan sufrido abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden escribir al correo electrónico denuncia@comisiontransparencia.com

Los mensajes serán atendidos directamente por integrantes de la Comisión, quienes garantizarán la absoluta confidencialidad de los casos.

Informe final en 2026

La Comisión de Transparencia prevé publicar un informe con las conclusiones de su investigación en septiembre de 2026. La Arquidiócesis espera que este documento contribuya al proceso de sanación de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas de prevención y gestión de casos de abuso dentro de la Iglesia en Panamá

