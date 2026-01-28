Iglesia panameña somete a escrutinio su respuesta a casos de abuso

La Arquidiócesis de Panamá anunció la apertura de una valoración institucional profunda sobre su actuación frente a los casos de abuso de menores y personas vulnerables registrados entre los años 2001 y 2025. El proceso será conducido por una Comisión de Transparencia (CT) conformada por expertos independientes, según se informó este miércoles 28 de enero durante una conferencia de prensa.

El Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, explicó que esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad y apertura institucional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.

“La Iglesia Arquidiocesana se abre con humildad a esta mirada externa e independiente, reafirmando nuestra política de tolerancia cero ante el abuso de menores y personas vulnerables”, afirmó Ulloa Mendieta, al tiempo que subrayó la importancia de aprender de los errores y mejorar los procesos internos.

Acompañamiento a las víctimas y espacios seguros

Desde la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, el psicólogo Gerardo Guerrel, encargado de esta instancia, destacó que en los últimos años se ha trabajado en la consolidación de la Pastoral del Cuidado y Prevención, que ya cuenta con dos años de funcionamiento.

Guerrel valoró la intervención de la Comisión como una oportunidad clave para la institución. “Abrirnos a una mirada externa nos permitirá identificar con claridad nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que aún no han podido hablar sobre situaciones de abuso a acercarse durante este proceso. “Buscamos garantizar espacios cada vez más seguros para la escucha y minimizar el riesgo de revictimización”, puntualizó.