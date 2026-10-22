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Nacional

Imputan cargos en audiencia por diplomas falsos

Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 23/10/2026 00:00

Este jueves 22 de octubre se llevó a cabo el tercer día en las audiencias por la Operación Credenciales 2.0, en la que el Ministerio Público investiga a docentes del Ministerio de Educación (Meduca) quiénes presuntamente presentaron documentos académicos falsos a la plataforma institucional utilizada para asignar vacantes para obtener mejores puestos laborales.

De las 23 personas aprehendidas esta semana, 22 participan en la audiencia. Este jueves se continuó con la audiencia de imputación de cargos. Entre los cargos se encuentran ejercicio ilegal de la profesión, blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad informática y asociación ilícita para delinquir.

La mayoría de los imputados trabajaban como docentes en distintos centros educativos del Meduca en provincias como Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste. Algunos eran analistas del Meduca, que habrían subido la información fraudulenta al sistema del Meduca.

La gran mayoría trabajaba como docente, devengando salarios de entre 1,500 y 1,900 dólares.

Al cierre de esta edición se mantiene la audiencia para decidir las medidas cautelares a los imputados. Se espera que la audiencia termine esta noche.

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