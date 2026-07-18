Incendios en España y Canadá: Panamá expresa condolencias y llama a actuar frente al cambio climático

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó este sábado 18 de julio sus condolencias a España por las víctimas mortales de los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma de Andalucía, especialmente en la provincia de Almería, y manifestó además su solidaridad con Canadá, donde amplias zonas del país enfrentan incendios y otros eventos climáticos extremos.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña señaló que el pueblo y el Gobierno de Panamá acompañan en el dolor a las familias de las víctimas en España, al tiempo que expresaron su solidaridad con las personas heridas, desaparecidas y desplazazadas por la emergencia.

Víctimas de los incendios

El Gobierno panameño hizo llegar sus más sentidas condolencias al Reino de España y extendió también su pesar a los gobiernos y pueblos de otros países cuyos ciudadanos perdieron la vida en esta tragedia.

Asimismo, destacó la labor de los equipos de emergencia y protección civil que trabajan para controlar los incendios y salvaguardar vidas.

La Cancillería advirtió que esta emergencia representa un nuevo recordatorio del aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos a nivel mundial.

“Los incendios forestales, las olas de calor y otros desastres asociados al cambio climático demandan una respuesta internacional cada vez más coordinada, basada en la prevención, la resiliencia, la cooperación y la solidaridad entre las naciones”, señala el comunicado.

Solidaridad con Canadá ante incendios

En un segundo pronunciamiento, Panamá expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Canadá por los incendios forestales y otros fenómenos climáticos que afectan distintas regiones del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció el trabajo de bomberos, equipos de emergencia y voluntarios que participan en las labores de combate de los incendios y protección de las comunidades.

Además, reiteró la importancia de fortalecer la cooperación internacional para prevenir, responder y mitigar los riesgos derivados de los eventos climáticos extremos.

“Panamá transmite sus mejores deseos al pueblo canadiense y reitera su confianza en que, mediante la solidaridad y el trabajo conjunto, Canadá superará esta difícil situación”, indicó la Cancillería.