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Incendios en España y Canadá: Panamá expresa condolencias y llama a actuar frente al cambio climático

Esta captura de pantalla tomada de un video distribuido por la Unidad Militar de Emergencias de España el 16 de julio muestra a un integrante de esa unidad participando en las labores para combatir un gran incendio forestal en una zona escasamente poblada de la comunidad autónoma de Aragón.
Esta captura de pantalla tomada de un video distribuido por la Unidad Militar de Emergencias de España el 16 de julio muestra a un integrante de esa unidad participando en las labores para combatir un gran incendio forestal en una zona escasamente poblada de la comunidad autónoma de Aragón. HANDOUT | AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 18/07/2026 10:07
La Cancillería advirtió que esta emergencia representa un nuevo recordatorio del aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos a nivel mundial.

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El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó este sábado 18 de julio sus condolencias a España por las víctimas mortales de los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma de Andalucía, especialmente en la provincia de Almería, y manifestó además su solidaridad con Canadá, donde amplias zonas del país enfrentan incendios y otros eventos climáticos extremos.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña señaló que el pueblo y el Gobierno de Panamá acompañan en el dolor a las familias de las víctimas en España, al tiempo que expresaron su solidaridad con las personas heridas, desaparecidas y desplazazadas por la emergencia.

Víctimas de los incendios

El Gobierno panameño hizo llegar sus más sentidas condolencias al Reino de España y extendió también su pesar a los gobiernos y pueblos de otros países cuyos ciudadanos perdieron la vida en esta tragedia.

Asimismo, destacó la labor de los equipos de emergencia y protección civil que trabajan para controlar los incendios y salvaguardar vidas.

La Cancillería advirtió que esta emergencia representa un nuevo recordatorio del aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos a nivel mundial.

“Los incendios forestales, las olas de calor y otros desastres asociados al cambio climático demandan una respuesta internacional cada vez más coordinada, basada en la prevención, la resiliencia, la cooperación y la solidaridad entre las naciones”, señala el comunicado.

Solidaridad con Canadá ante incendios

En un segundo pronunciamiento, Panamá expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Canadá por los incendios forestales y otros fenómenos climáticos que afectan distintas regiones del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció el trabajo de bomberos, equipos de emergencia y voluntarios que participan en las labores de combate de los incendios y protección de las comunidades.

Además, reiteró la importancia de fortalecer la cooperación internacional para prevenir, responder y mitigar los riesgos derivados de los eventos climáticos extremos.

“Panamá transmite sus mejores deseos al pueblo canadiense y reitera su confianza en que, mediante la solidaridad y el trabajo conjunto, Canadá superará esta difícil situación”, indicó la Cancillería.

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