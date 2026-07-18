Recapturan a un prófugo de La Joyita en un operativo en Arraiján

La Policía Nacional recapturó a Edwin González Córdoba, quien se encontraba prófugo del centro penitenciario La Joyita, durante un operativo desarrollado en el sector de Loma Cobá, distrito de Arraiján.

Esta aprehensión fue el resultado de acciones operativas de búsqueda y verificación realizadas por agentes policiales, que lograron ubicar y detener al ciudadano, quien era requerido por las autoridades tras evadirse del sistema penitenciario.

De acuerdo con la información oficial, los agentes desplegaron un operativo en Loma Cobá como parte de las labores permanentes para localizar a personas requeridas por la justicia.

Una vez identificado, González Córdoba fue capturado sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.

Tras su recaptura, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para cumplir con los trámites legales correspondientes y proceder con su reingreso al centro penitenciario La Joyita.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos permanentes en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar y recapturar a los prófugos, pero no detalló la cantidad que aún deben localizarse.